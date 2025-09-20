ضوضاء الطعام.. كشف علاجي جديد في مؤتمر السكري والسمنة بفيينا (فيديو)

اختُتم في العاصمة النمساوية فيينا، الجمعة، المؤتمر السنوي الـ61 للجمعية الأوروبية لدراسة السكري (EASD 2025)، بمشاركة أكثر من 15 ألف باحث وطبيب من 130 دولة.

وشهد المؤتمر حضورا لافتا لأطباء الغدد الصماء والباطنية ومتخصصي السمنة من مختلف أنحاء العالم، إضافة إلى مشاركة عربية بارزة من قطر والكويت والسعودية ومصر.

ضوضاء الطعام

وناقش المؤتمر هذا العام دراسة جديدة تناولت ما تُعرف بـ”ضوضاء الطعام” أو “Food Noise”، وهي الحالة التي ينشغل فيها الدماغ بشكل متواصل بالتفكير في الأكل حتى بعد الانتهاء من الوجبات، مما يجعل الالتزام بأي حمية غذائية أمرا بالغ الصعوبة.

وأوضحت الدراسة أن “هذه الحالة تمثل عاملا أساسيا في فشل معظم برامج إنقاص الوزن”، إذ تعيد المريض إلى نقطة الصفر بعد محاولات متكررة للالتزام بالنظام الغذائي.

البحث الذي عُرض في المؤتمر استند إلى تجربة سريرية على عقار “سيماجلوتايد” بجرعة 2.4 ملغ، حيث أظهر أن الدواء لا يساعد فقط في خفض الوزن، بل يخفف أيضا من ضوضاء الطعام بنسبة وصلت إلى 46%.

هذه النتيجة وُصفت بأنها “اختراق جديد” في فهم السمنة، إذ تعيد تعريف العلاج ليشمل الجوانب النفسية والعصبية المرتبطة بالأكل، وليس فقط الميزان.

ولم يقتصر المؤتمر على هذه الدراسة فحسب، بل استعرض أبحاثا عن:

خفض جرعات الإنسولين من خلال دمج العلاجات الأسبوعية.

علاجات مبتكرة تستهدف القلب والكبد والكلى لدى مرضى السمنة والسكري.

تطورات في مجالات الذكاء الاصطناعي للتشخيص المبكر ومتابعة المرضى.

وسجّل المؤتمر حضورا عربيا لافتا من أطباء وخبراء يمثلون مؤسسات طبية في قطر والكويت ودول أخرى، مما يعكس اهتمام المنطقة بهذا الملف الصحي الذي يمس حياة ملايين من المرضى.