كيف تحصل على فوائد إبر التنحيف مثل أوزيمبك دون استخدامها؟

على الرغم من الانتشار الكبير لأدوية التنحيف مثل أوزيمبك (Ozempic) وويغوفي (Wegovy)، تُظهر الدراسات أن معظم الأشخاص يفضلون الطرق الطبيعية لفقدان الوزن بعيدا عن الأدوية والحقن. فما هي الخيارات الفعالة التي توفر الفوائد الصحية نفسها ونتائج خسارة الوزن؟

كيف تعمل أدوية أوزيمبك وويغوفي في الجسم؟

تعتمد هذه الأدوية على رفع مستوى هرمون GLP-1 (هرمون الشبع) الذي يبطئ الهضم ويمنح شعورا طويلا بالشبع، مما يقلل كمية الطعام المتناولة ويؤدي إلى خسارة الوزن. كما تقلل هذه الأدوية نشاط إنزيم DPP-4 الذي يكسر هرمون GLP-1، ليبقى مفعوله نشطا في الجسم مدة أطول.

هل يمكن للطعام أن يعوض تأثير إبر التنحيف؟

نعم، تشير الأبحاث الحديثة إلى أن بعض العناصر الغذائية والاستراتيجيات الغذائية قادرة على تحفيز إنتاج هرمون GLP-1 بشكل طبيعي، مما يؤدي إلى نتائج مشابهة للأدوية لكن بدون آثار جانبية أو تدخلات دوائية، وفقا لموقع “ذا كونفرزيشن“.

ما هي الأطعمة التي تزيد هرمون الشبع GLP-1؟

الألياف الغذائية: توجد بكثرة في الفول والخضروات والحبوب الكاملة والمكسرات والبذور. عند تخمر الألياف في الأمعاء تنتج أحماض دهنية قصيرة السلسلة تحفز إنتاج GLP-1، مما يفسر ارتباط تناول الألياف بخسارة الوزن بغض النظر عن عدد السعرات.

كيف يؤثر نمط تناول الطعام في هرمون GLP-1؟

ترتيب تناول الأطعمة: ابدأ بالبروتين أو الخضروات قبل النشويات. يؤثر ترتيب الوجبة في إفراز GLP-1، ويمنحك شعورا أكبر بالشبع.

سؤال شائع: هل تأثير النظام الغذائي أقوى من الأدوية؟

تؤكد الدراسات أن الأدوية مثل أوزيمبك تعطي نتائج أسرع وأقوى في خسارة الوزن بفضل تركيز الهرمون العالي (بنسبة تفوق النظام الغذائي الطبيعي بحوالي ألف مرة). لكن، من ناحية الوقاية من أمراض القلب على المدى الطويل، يتفوق النظام الغذائي المتوسطي -الذي يعتمد على الأطعمة الغنية بالألياف والدهون الصحية- بخفض خطر الإصابة بنوبات قلبية بنسبة 30% مقارنة بتأثير الأدوية الذي يبلغ 20% فقط.

خطوات عملية لتعزيز هرمون الشبع وخسارة الوزن بدون إبر:

تناول وجبة إفطار كبيرة ومغذية.

أضف الألياف إلى كل وجبة يومية (خضروات، فواكه، حبوب كاملة).

استخدم زيت الزيتون عنصرا أساسيا في نظامك اليومي.

تناول البروتين والخضروات قبل النشويات.

تناول المكسرات الصحية بين الوجبات.

امضغ الطعام جيدا وتناول وجبتك ببطء.

هل يمكنك الاستغناء عن إبر أوزيمبك؟

الإجابة: يمكنك تحقيق خسارة وزن فعالة وصحية عبر تعديل نمطك الغذائي وعاداتك اليومية، رغم أن النتائج تستغرق وقتا أطول مقارنة بالأدوية، لكنك ستستفيد من صحة القلب والمناعة والهضم بشكل أفضل وأكثر استدامة.