الباراسيتامول والتوحد.. تصريحات ترامب تشعل جدلا طبيا واسعا وخبراء الصحة يردون

أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موجة جدل واسعة بعدما دعا النساء الحوامل إلى تجنّب تناول عقار “تايلينول” (الذي يحتوي على الباراسيتامول)، وزعم وجود صلة بينه وبين زيادة خطر الإصابة باضطراب التوحّد لدى الأطفال.

وحظيت تصريحات ترامب، التي أدلى بها خلال مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض (الإثنين)، باهتمام واسع، بينما رد أطباء بالتأكيد أن هذه الادعاءات لا تستند إلى أدلة علمية حاسمة.

تصريحات ترامب

وقال ترامب في تحذيره: “لا تتناولوا تايلينول، لا تتناولوه”، معتبرًا ذلك نصيحة شخصية منه، كما دعا إلى مراجعة مواعيد وجرعات بعض لقاحات الطفولة.

وقد أعادت هذه التصريحات إلى الواجهة نقاشًا قديمًا حول مدى أمان عقار الباراسيتامول أثناء الحمل، رغم أن أغلب الدراسات العلمية الحديثة تعده خيارًا آمنًا عند الضرورة وبالجرعات الموصى بها.

رد الأطباء والهيئات الصحية

سارع أطباء وهيئات صحية إلى الرد على تصريحات ترامب، حيث وصفت الكلية الأمريكية لأطباء التوليد وأمراض النساء (ACOG) الإيحاء بعلاقة سببية بين تايلينول والتوحّد بأنه “مثير للقلق” و”غير مسؤول”، محذّرة من توجيه رسائل مضللة للحوامل اللواتي يحتجن هذا الدواء عند اللزوم.

وقالت الدكتورة سينثيا جيامفي-بانرمان، أستاذة طب الأم والجنين بجامعة كاليفورنيا سان دييغو: “عدم تناول الأسيتامينوفين عند الحُمّى، خصوصًا في الثلث الأول (من فترة الحمل)، مضرّ بالجنين”، في إشارة إلى مخاطر ترك الحُمّى دون علاج.

كذلك حذّرت دكتورة ديانا شندل، من معهد دركسل للتوحّد في فيلادلفيا، من أن مثل هذه التصريحات المتهوّرة قد تُلحق الضرر بالصحة العامة، وقالت: “من دون إبراز أدلة جديدة، تصبح هذه التصريحات متهوّرة، وقد تُلحق الضرر”.

الأدلّة العلمية

الدراسات العلمية الأحدث بدورها لا تدعم تصريحات ترامب، فقد أظهرت دراسة سويدية ضخمة نشرت عام 2024 وشملت نحو 2.5 مليون طفل أنه بعد ضبط العوامل الوراثية والعائلية عبر مقارنة الأشقاء، اختفى أي ارتباط واضح بين استخدام الأسيتامينوفين أثناء الحمل وزيادة خطر الإصابة باضطراب التوحّد.

وقال البروفيسور برايان لي، أحد القائمين على الدراسة: “الارتباط الإحصائي اختفى تمامًا في تحليل الأشقاء، المراجعات المنهجية الأخيرة كشفت أن الارتباطات المرصودة في بعض الدراسات الرصدية لا تُثبت السببية، وغالبًا ما تفسر بعوامل مربكة مثل سبب تناول الدواء أو الحالة الصحية للأم”.

موقف الشركات والصحف العالمية

الشركات المصنّعة دخلت على خط الجدل الذي أثاره الرئيس الأمريكي، حيث أكدت شركة “كينفيو”، وهي الشركة المنتجة لدواء “تايلينول”، في بيان نقلته وكالة رويترز أن “العلم المستقل يُظهر بوضوح أن الأسيتامينوفين لا يسبّب التوحّد”، بينما اعتبر “ائتلاف علماء التوحد” أن البيانات التي يستشهد بها ترامب “لا تدعم الادعاء بأن تايلينول يسبّب التوحّد” وحذّر من “إثارة الخوف” ومنح “أمل زائف”.

وفي بريطانيا، نشرت صحيفة (ذا تايمز) تقريرًا تحليليًا بعنوان “هل تزيد المسكّنات خطر التوحّد؟” خلص إلى أن هيئة الصحة الوطنية البريطانية (NHS) لا تزال تعتبر “الباراسيتامول” خيارًا آمنًا عند الحاجة أثناء الحمل، ولا توصي بتجنبه إلا في حالات خاصة.

الجدل حول اللقاحات ودواء “الأمل”

إلى جانب تايلينول، أثار ترامب أيضًا مسألة اللقاحات وربطها بالتوحّد، وهي فرضية تم تفنيدها علميًا مرارًا في دراسات كبيرة، كما روج ترامب لدواءً وصفه بأنه “أمل” لبعض أعراض التوحد، لكن خبراء أكدوا أن الأدلة حول هذا الدواء أولية وصغيرة الحجم، وتحتاج إلى تجارب محكّمة.

في المحصلة، يشير الإجماع الطبي العالمي إلى أن استخدام الباراسيتامول أثناء الحمل يبقى آمنًا عند الضرورة وبالجرعات الموصى بها، وأن إهمال علاج الحُمّى قد يعرّض صحة الجنين لخطر حقيقي. وحتى اليوم لم يثبت العلم وجود علاقة سببية بين هذا الدواء والتوحّد، فيما يحذّر الأطباء من نشر الذعر أو اتخاذ قرارات متسرعة.