إشارات في جسمك تدل على نقص فيتامينات لا تتوقعها

تؤثر أعراض نقص الفيتامينات والعناصر الأساسية في صحة الجسم بشكل مباشر، وغالبا ما تظهر على هيئة علامات لا يتوقعها الكثيرون، مما يستدعي الانتباه ومعالجة الأمر سريعا قبل تفاقم المضاعفات.

في هذا التقرير، نستعرض أبرز أعراض نقص الفيتامينات وأهم النصائح للوقاية، وفقا لموقع “Verywell Health“.

أبرز العلامات التي تدل على نقص الفيتامينات في الجسم:

1. الإرهاق المستمر

غالبا ما يرتبط التعب المزمن دون سبب واضح بنقص فيتامينات مهمة مثل B12 وفيتامين D، بالإضافة إلى نقص الحديد.

هذه العناصر تؤدي دورا حيويا في إنتاج الطاقة وتعزيز صحة الجسم.

ينصح خبراء التغذية بالإكثار من الأطعمة الغنية بهذه الفيتامينات كمنتجات اللحوم والألبان والبيض والبقوليات، مع إمكانية تناول المكملات تحت إشراف طبي.

2. جفاف الشعر وتقصفه

يتسبب نقص بعض الفيتامينات مثل الزنك في جفاف الشعر وهشاشته.

ويمكن تعويض هذا النقص بتناول مصادر الزنك مثل اللحوم الحمراء والأسماك والدواجن، كما قد يوصى باستخدام مكملات الزنك عند الضرورة.

3. تغيرات في شكل الأظفار

علامات نقص الحديد، مثل وجود خطوط أو تقوس على الأظفار (تُسمى “الأظفار الملعقية”)، تُعَد مؤشرا واضحا لمشكلة نقص الفيتامينات وخصوصا الحديد. العلاج يتضمن تحسين النظام الغذائي وتناول مكملات الحديد بإشراف الطبيب.

4. مشكلات الفم والشفتين

ظهور قرح أو تشققات في زوايا الشفاه أو تغيُّر لون اللسان يُعَد من أعراض نقص الفيتامينات مثل B2 والفولات والزنك، التي يمكن تصحيحها عبر تناول أغذية غنية بها ومكملت مناسبة.

5. تغيرات في المزاج والشهية

قد يلاحظ البعض تغيرات مزاجية مثل الاكتئاب أو فقدان الشهية نتيجة نقص الفيتامينات المهمة للجسم مثل الفولات والزنك. ينصح الأطباء بمتابعة الأعراض واستشارة مختص عند استمرارها.

6. تساقط الشعر الشديد

تساقط الشعر الزائد يرتبط غالبا بنقص في أحماض أوميغا 3 و6، وفيتامينات مثل B3 وD والزنك. تناول الأغذية الغنية بهذه العناصر، أو استخدام المكملات الغذائية، يسهم في تحسين صحة فروة الرأس.

7. بطء شفاء الجروح

قد يدل بطء التئام الجروح على نقص الزنك وفيتامينات C وK المهمة لصحة الجلد وتجديد الأنسجة.

8. شعور بالحرق أو الوخز في الأطراف

يشير الإحساس بالحرق أو الوخز في القدمين أو اللسان إلى نقص فيتامين B12 الضروري لصحة الأعصاب.

9. ألم العظام

يؤدي نقص فيتامين D إلى آلام في العظام وضعف العضلات. التعرض لأشعة الشمس وتناول مكملات فيتامين D يساعد في الوقاية والعلاج.

10. اضطراب في نبضات القلب

يرتبط نقص فيتامين D واضطرابات الحديد بحدوث اضطرابات في ضربات القلب. يُنصح بإجراء تحليل دم عند تكرار هذه الأعراض.

11. ضعف الرؤية الليلية

يُعَد نقص فيتامين A من أسباب ضعف الرؤية ليلا، ويُنصح بتناول منتجات الحليب والأسماك وصفار البيض لتعويض النقص.

من هم الأكثر عرضة لنقص الفيتامينات؟

تُعَد النساء الحوامل والأطفال وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، مثل مرضى كرون أو اضطرابات الجهاز الهضمي أو المصابين باضطرابات الأكل، أكثر عرضة لنقص الفيتامينات والعناصر الأساسية.

كيف تكتشف نقص الفيتامينات؟

لا يمكن الاعتماد فقط على الأعراض الظاهرية للتأكد من وجود نقص في الفيتامينات، لذا ينصح خبراء الصحة بإجراء فحوص الدم الدورية وتحليل مستويات الفيتامينات تحت إشراف طبي.

نصائح للوقاية من أعراض نقص الفيتامينات