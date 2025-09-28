بحجم حبة الرمل.. كبسولات صغيرة تسعى للحد من التهاب الدماغ

ذكرت مجلة “بايومتيريالز” العلمية المتخصصة أن فريقا من الباحثين يعملون على تطوير كبسولات صغيرة معدَّلة بيولوجيا للحد من التهاب الدماغ دون أن يرفضها الجهاز المناعي.

ونجح فريق مكوَّن من باحثين بيولوجيين وعلماء أعصاب في تطوير كبسولات ناعمة تشبه الهلام بحجم حبة الرمل تقريبا، يمكن أن تحيط بخلايا دماغية بشرية تُسمى الخلايا النجمية، ويمكن زرعها في الدماغ.

مضاد مستقبلات “إنترلوكين-1”

وتهدف الكبسولات إلى دفع الخلايا الموجودة داخلها إلى إفراز بروتين مضاد للالتهابات، يُسمى مضاد مستقبلات إنترلوكين-1، إلى البيئة المحيطة، ومن ثَم تقليل الاستجابات الالتهابية بشكل كبير، وذلك في تجارب بأنابيب اختبار وعلى أدمغة فئران.

ويرتبط التهاب الدماغ بحالات مرضية مثل الزهايمر وباركنسون، لكنه قد يكون مفيدا أحيانا في بعض الحالات، ومنها تعزيز التئام الجروح.

وقال قائد الدراسة روبرت كرينسيك، من معهد “هيوستن ميثوديست” للأبحاث، في بيان “نظرا لأن الكبسولات ستشكل حاجزا ماديا بين الخلايا النجمية المزروعة وأنسجة الدماغ، فمن المتوقع أن تفرز (الخلايا النجمية) بروتينات مضادة للالتهابات، مع تجنب الرفض المناعي والانتشار غير المرغوب فيه في الدماغ”.

وقال أوميد فيسيه من جامعة رايس، وهو قائد آخر شارك في الدراسة “تغليف الخلايا بطريقة تحميها من (الرفض) المناعي كان تحديا رئيسيا في هذا المجال. نأمل أن يساعد هذا العمل في تقريب العلاج بالخلايا لتصبح خيارا علاجيا حقيقيا للمرضى الذين يعانون أمراضا عصبية تنكسية”.