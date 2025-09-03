كيف يؤثر التقدم في العمر على المصابين بالتوحد؟

يعتقد كثيرون أن التوحد مشكلة تخص الأطفال فقط، لكن الحقيقة أن التوحد حالة تستمر مدى الحياة، وأكثرية المصابين به هم من البالغين وكبار السن.

مع ذلك، ركّز أقل من 1% من الأبحاث المتعلقة بالتوحد على هذه الفئة العمرية، ما يجعل معلوماتنا عن احتياجاتهم الصحية والاجتماعية محدودة جدا.

دراسة حديثة استعرضت أكثر من 70 بحثا علميا حول العالم، وكشفت عن تفاصيل مهمة تخص صحة المصابين بالتوحد في منتصف العمر والشيخوخة.

ما أهم المشاكل الصحية لدى كبار السن المصابين بالتوحد؟

بيّنت النتائج أن الأشخاص المصابين بالتوحد يواجهون مشاكل صحية ونفسية أكبر من غيرهم كلما تقدموا في السن. فهم معرضون أكثر للإصابة بأمراض القلب، والقلق، والاكتئاب، بالإضافة إلى أمراض الشيخوخة مثل هشاشة العظام وباركنسون.

كما أن هناك صعوبة أكبر في الحصول على رعاية صحية مناسبة، بسبب قلة وعي الكوادر الطبية بحاجات المصابين بالتوحد.

هل تتغير سمات التوحد مع التقدم في العمر؟

وجدت الدراسة أن السمات الأساسية للتوحد، مثل صعوبات التواصل والاهتمامات الخاصة والسلوكيات المتكررة، تبقى غالبا مستقرة مع التقدم في العمر.

لكن هناك اختلافات فردية: بعض المصابين يشعرون بزيادة حساسية الحواس مع الزمن، بينما لا يتغير ذلك لدى آخرين.

بالنسبة لمن يُشخصون بالتوحد في سن متقدمة، غالبا يكون للتشخيص أثر إيجابي كبير، إذ يمنحهم فهما أفضل لذاتهم ويساعدهم على تقبل أنفسهم، بحسب موقع “ذا كونفرزيشن“.

هل يعاني كبار السن المصابون بالتوحد من تدهور في القدرات الذهنية؟

أشارت الدراسة إلى تفاوت في الأداء الذهني بين كبار السن المصابين بالتوحد. بعضهم يحتفظ بقدرات عقلية قوية، بينما يعاني آخرون من مشاكل في الذاكرة والتخطيط واتخاذ القرار، مع احتمال أكبر للإصابة بالخرف.

كما يعاني كثير من المصابين بالتوحد من العزلة الاجتماعية وقلة الدعم، ما يؤثر سلبا على جودة حياتهم وصحتهم النفسية. وأظهرت الدراسة أن الدعم الاجتماعي القوي يقلل من هذه التأثيرات ويحسن نوعية الحياة بشكل ملحوظ.

الحاجة إلى أبحاث وتمثيل أفضل

الدراسة أكدت أن معظم الأبحاث استثنت من حصلوا على التشخيص في الطفولة أو ممن لديهم إعاقات ذهنية شديدة، وأن نسبة كبيرة من كبار السن المصابين بالتوحد غير مشخّصين أساسا.

ولهذا هناك ضرورة لدراسات أوسع، وإشراك المصابين أنفسهم في وضع السياسات والبرامج التي تدعم صحتهم وحقوقهم.

في النهاية، التوحد لا يقتصر على الأطفال، وكبار السن المصابون به يواجهون تحديات صحية ونفسية واجتماعية معقدة. لذلك رفع وعي المجتمع وتطوير الخدمات الطبية والاجتماعية يمكن أن يساعد في تحسين جودة حياة هؤلاء الأشخاص وضمان شيخوخة كريمة وآمنة لهم.