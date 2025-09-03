9 فواكه تساعدك على خفض ضغط الدم بشكل طبيعي

يساعد تناول بعض أنواع الفواكه ضمن نظام غذائي صحي ومتوازن في خفض ضغط الدم بشكل طبيعي، وذلك لما تحتويه من عناصر غذائية هامة مثل البوتاسيوم والألياف ومضادات الأكسدة.

وفيما يلي أبرز 9 فواكهة تساعد على توازن ضغط الدم بحسب موقع”verywellhealth“.

1. الموز

الموز غني بالبوتاسيوم، وهو عنصر يساعد على توازن ضغط الدم في الجسم. تناول موزة متوسطة يومياً يسهم في تلبية احتياجك من البوتاسيوم والألياف.

2. التوت الأزرق

يحتوي التوت الأزرق على مركبات الأنثوسيانين التي تساهم في توسيع الأوعية الدموية وتسهيل تدفق الدم، ما يساعد في تقليل ضغط الدم، خاصة لدى من يعانون من ارتفاعه.

3. الحمضيات

الجريب فروت والبرتقال من الفواكه الغنية بفيتامين C والألياف والفلافونويد، وهي مركبات معروفة بتقليل الالتهابات ودعم صحة القلب.

4. التوت البري

شرب عصير التوت البري قد يساهم في خفض ضغط الدم الانقباضي والانبساطي بشكل ملحوظ، نظراً لاحتوائه على البوليفينولات ومضادات الأكسدة.

5. الكيوي

دراسة أشارت إلى أن تناول حبتين من الكيوي يومياً ضمن وجبة الإفطار ساهم في خفض ضغط الدم لدى المشاركين، بفضل غناه بالفيتامينات والمغذيات.

6. الكرز

تشير الأدلة إلى أن شرب عصير الكرز قد يقلل ضغط الدم الانقباضي بفضل محتواه العالي من البوليفينولات ومضادات الالتهاب.

7. التفاح

تناول تفاحة كاملة ثلاث إلى ست مرات أسبوعياً يرتبط بانخفاض خطر الوفاة لدى المصابين بارتفاع ضغط الدم، وذلك لغناها بالألياف والبوتاسيوم والفلافونويد.

8. الرمان

الرمان غني بمضادات الأكسدة والبوتاسيوم والألياف، وتناول حباته أو شرب عصيره بانتظام قد يساهم في خفض ضغط الدم.

9. الطماطم

تحتوي الطماطم على الليكوبين، أحد مضادات الأكسدة التي تساعد في تقليل ضغط الدم وخطر الإصابة بأمراض القلب.

ولتعزيز تأثير هذه الفواكه، ينصح بالاعتماد على نمط حياة صحي يشمل ممارسة الرياضة، والحفاظ على وزن مناسب، وتقليل التوتر، والحد من شرب الكافيين والكحول.