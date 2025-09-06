أمراض القلب الصامتة: إشارات بسيطة لا يجب تجاهلها

تعد أمراض القلب من الأسباب الرئيسية للوفاة حول العالم، حيث يرتبط الكثيرون بحدوث نوبة قلبية مع ألم شديد في الصدر، لكن الحقيقة أن أمراض القلب قد تظهر بإشارات صامتة وبسيطة يسهل تجاهلها دون الانتباه لخطرها.

في هذا التقرير، نسلط الضوء على أعراض أمراض القلب الصامتة، وعلاقتها بضغط الدم، وكيفية الوقاية منها للحفاظ على صحة القلب.

ما هي أمراض القلب الصامتة؟

أمراض القلب الصامتة هي حالات تؤثر على القلب دون ظهور أعراض واضحة أو مؤلمة، وتكون أحياناً العلامة الوحيدة مجرد شعور طفيف أو اضطراب غير معتاد.

من أخطر هذه الحالات “الجلطة القلبية الصامتة” التي قد تمر دون الشعور بألم الصدر المعتاد.

إشارات بسيطة تنذر بأمراض القلب

من المهم أن لا تهمل إشارات جسمك حتى وإن بدت بسيطة:

الإجهاد الشديد أو ضيق التنفس: قد تشعر بتعب غير معتاد أو صعوبة في التنفس أثناء بذل مجهود بسيط.

انزعاج أو ضغط في الصدر: ليس شرطاً أن يكون ألماً حاداً، بل قد يكون ضغطاً، أو إحساساً بالحرقة في الصدر أو الذراع أو الرقبة أو الفك.

خفقان القلب: الإحساس بضربات قلب غير منتظمة أو متسارعة بشكل واضح.

تعرّق غير مبرر: خاصة في الليل أو دون بذل مجهود.

تورم القدمين أو الكاحلين: قد يعني أن القلب لا يضخ الدم بكفاءة كافية.

مشاكل في النوم أو الاستيقاظ المتكرر ليلاً: قد ترتبط هذه الحالة بمشكلات قلبية بالأخص مع أعراض أخرى.

اضطرابات في الهضم أو الشعور بالغثيان: مشاكل القلب أحياناً تظهر على شكل مشاكل في الجهاز الهضمي.

دوخة أو إحساس بالإغماء: قد يكون هذا نتيجة نقص التروية الدموية للمخ بسبب مشكلات قلبية.

ضغط الدم: القاتل الصامت

يُعرف ارتفاع ضغط الدم بـ”القاتل الصامت” لأنه غالباً بلا أعراض واضحة.

يسبب ارتفاع الضغط تلف الشرايين وزيادة خطر الإصابة بالنوبات القلبية والجلطات الدماغية وقصور القلب. ينصح بقياس ضغط الدم بانتظام، خاصة لمن تجاوزوا سن الأربعين أو لديهم تاريخ عائلي للأمراض القلبية أو يعانون من السمنة أو مرض السكري.

العوامل التي تزيد خطر الإصابة بأمراض القلب

هناك عدة عوامل رئيسية ترتبط بارتفاع خطر الإصابة بأمراض القلب، منها:

التقدم في العمر

ارتفاع ضغط الدم

ارتفاع الكوليسترول

السكري

السمنة وزيادة الوزن

التدخين

قلة النشاط البدني

التغذية غير الصحية

التوتر المزمن

تاريخ العائلة مع أمراض القلب

كيف تقي نفسك من أمراض القلب؟

اتباع أسلوب حياة صحي هو الركن الأساسي للوقاية من أمراض القلب:

اتباع نظام غذائي صحي: التركيز على الخضروات والفواكه، والحبوب الكاملة، وتقليل الدهون المشبعة والملح.

ممارسة الرياضة بانتظام: المشي السريع لمدة 30 دقيقة يومياً أو ما لا يقل عن 150 دقيقة أسبوعياً.

الحفاظ على وزن صحي: تقليل الوزن ولو بنسبة بسيطة يفيد في تقليل المخاطر بشكل واضح.

الإقلاع عن التدخين: يعد التدخين أحد أسباب تصلب الشرايين وأمراض القلب.

إدارة التوتر: تخصيص وقت للاسترخاء وتعلم تقنيات التحكم في الضغط النفسي.

النوم الجيد: الحصول على 7-8 ساعات نوم ليلاً يدعم صحة القلب.

المتابعة الدورية مع الطبيب: لفحص ضغط الدم والكوليسترول والسكر بصورة منتظمة.

متى يجب مراجعة الطبيب؟

إذا لاحظت أياً من الأعراض السابقة أو كنت معرضاً لعوامل الخطر، بادر بحجز موعد مع طبيبك لفحص القلب وضغط الدم وتحليل الدهون بالدم.