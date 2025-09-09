دراسة تحذر من مشروبات شائعة تؤدي إلى تساقط الشعر

توصل فريق من الباحثين في الولايات المتحدة إلى أن الإفراط في تناول المشروبات المحلاة يرتبط بتساقط الشعر، في حين أن تناول كميات صحية من الحديد وفيتامين “د” يرتبط بنمو الشعر بشكل صحي.

والمشروبات المُحلّاة هي أيّ مشروبات يُضاف إليها السكر أو أي نوع آخر من المُنكّهات. وتشمل هذه المشروبات أنواعا مثل المشروبات الغازية، ومشروبات الطاقة، وعصائر الفاكهة المضاف إليها سكر.

ماذا تعني النتائج؟

وتقول الباحثة جوليا زومبانو خبيرة التغذية في مركز كليفلاند كلينيك الطبي في الولايات المتحدة إن هذه النتائج لا تبعث على الدهشة، نظرا إلى أن “المغذيات تؤدي دورا رئيسيا في نمو أو تساقط الشعر”.

وأضافت في تصريحات لموقع هيلث الإلكتروني المتخصص في الأبحاث الطبية أن “هذه الدراسة تساعد في رسم صورة أوضح للمغذيات المهمة من أجل نمو صحي للشعر”.

وفي إطار الدراسة، فحص الباحثون 17 دراسة علمية من مختلف أنحاء العالم شملت 61 ألفا و332 شخصا تتراوح أعمارهم بين 7 و77 عاما، وكان 97% من المشاركين في الدراسة من النساء.

سبب بسيط

ويرى الباحثون أن دور المشروبات المحلاة في تساقط الشعر يمكن تفسيره نظريا بسبب بسيط، وهو أن هذه المواد تتعارض مع قدرة الجسم على امتصاص المغذيات اللازمة للحفاظ على صحة الشعر.

وذكرت الباحثة زومبانو أن “السبب الأرجح للصلة بين تساقط الشعر وتناول المشروبات المحلاة هو الدور الذي تؤديه هذه المواد بالنسبة للميكروبيوم المعوي، ويقصد بذلك الميكروبات والفطريات التي تعيش بشكل طبيعي داخل الجهاز الهضمي للإنسان، وكذلك دورها في امتصاص المغذيات، بمعنى أن من يستهلكون تلك المشروبات ربما يستهلكون كميات أقل من الغذاء”.

ومن ناحية أخرى، أكدت زومبانو أهمية فيتامين “د” والحديد بالنسبة لنمو الشعر. وقالت إن الفيتامين “ضروري لتكوين الخلايا التي تتحول إلى بصيلات الشعر”، في حين أن الحديد يساعد على توصيل الأكسجين إلى هذه البصيلات.