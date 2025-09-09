هل من رابط بين بدائل السكر وشيخوخة المخ؟ نتائج صادمة بشأن 7 أنواع من المحليات الصناعية

كشفت دراسة حديثة أن المحليات الصناعية التي تستخدم في الأغذية الفائقة المعالجة وبعض المشروبات ربما ترتبط بتسريع تدهور مهارات التفكير ووظائف الذاكرة، لا سيما بالنسبة لمن تقل أعمارهم عن 60 عاما ومرضى السكري.

وشملت الدراسة التي أجريت في جامعات ساو باولو، وميناس جيراس، وإسبيريتو سانتو في البرازيل 12772 شخصا تبلغ أعمارهم 35 عاما أو أكثر، مع متابعة حالتهم الصحية على مدار 8 سنوات في المتوسط، بعد تقسيمهم إلى مجموعات حسب حجم الجرعات اليومية التي يتناولونها من 7 أنواع شائعة من المحليات الصناعية، وهي الإسبرتان والسكارين والأسيسولفام-كيه والإيريثريتول وسوربيتول والزاليتول.

وعادة ما تستخدم هذه المواد في تحلية بعض المنتجات مثل مشروبات الطاقة والصودا المنخفضة السعرات والمياه المحلاة وأصناف الحلوى المنخفضة السعرات الحرارية.

زيادة معدل تدهور مهارات التفكير

وأظهرت الدراسة التي نشرتها الدورية العلمية “Neurology” المتخصصة في طب الأعصاب أن الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 60 عاما ويتناولون نحو 191 ملليغراما من هذه المحليات الصناعية يوميا يتعرضون لزيادة بنسبة 62% في معدل تدهور مهارات التفكير والذاكرة.

ويقول الباحثون إن هذا التدهور يوازي نحو 1.6عام من الشيخوخة، كما تم رصد زيادة أكبر في وتيرة التدهور لدى مرضى السكري، ولم تظهر صلة بين تدهور الوظائف العقلية وتناول المحليات الصناعية لمن تزيد أعمارهم على 60 عاما.

وتقول الباحثة كلاوديا سويتومو من جامعة ساو باولو في تصريحات لموقع هيلث داي المتخصص في الأبحاث الطبية إن “المحليات الصناعية سواء المعدومة أو المنخفضة السعرات الحرارية كثيرا ما ينظر إليها باعتبارها بدائل صحية للسكر، ولكن نتائج هذه الدراسة تشير إلى أن هذه المواد قد يكون لها نتائج سلبية على صحة المخ بمرور الوقت”.

وأكد الباحثون ضرورة إجراء مزيد من الاختبارات للتيقن من صحة هذه النتائج، ودراسة ما إذا كانت بعض البدائل الأخرى للسكر مثل العسل وشراب القيقب وسكر جوز الهند قد تكون بدائل أكثر فعالية.