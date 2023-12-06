الحرب على غزة.. 61 يوما من الاعتداءات الإسرائيلية على القطاع المحاصر (لحظة بلحظة)

الحرب على غزة قصف
6/12/2023-|آخر تحديث: 7/12/202303:57 AM (بتوقيت مكة المكرمة)

شن الجيش الإسرائيلي قصفا مكثفا على غزة في اليوم الـ61 من حربها على قطاع غزة.