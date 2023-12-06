تخطي الروابط
انتقل الى المحتوى
play
البث الحي
أظهر القائمة الرئيسية
Navigation menu
سياسة
فلسطين
اقتصاد
تحقق
مقالات
فيديو
مدونات
مع الحكيم
المزيد
اعرض المزيد
صوت الناس
سفر
تقارير
رياضة
منوعات
حديث الصورة
كأس العالم
play
البث الحي
اضغط هنا للبحث
search
الحرب على غزة.. 61 يوما من الاعتداءات الإسرائيلية على القطاع المحاصر (لحظة بلحظة)
play video
play video
6/12/2023
-
|
آخر تحديث: 7/12/2023
03:57 AM (بتوقيت مكة المكرمة)
شن الجيش الإسرائيلي قصفا مكثفا على غزة في اليوم الـ61 من حربها على قطاع غزة.
اقرأ المزيد