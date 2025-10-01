تغطية مباشرةتغطية مباشرة,
جيش الاحتلال يفرض حصارا بحريا على “أسطول الصمود” وانقطاع الاتصال بعدد من السفن (لحظة بلحظة)
قد يحتوي هذا الفيديو أنماطا ضوئية أو صورا يمكن أن تسبب نوبات صرع أو عدم ارتياح لمن يعاني حساسيات بصرية
Published On 1/10/2025|
آخر تحديث: 09:16 PM (توقيت مكة)
فرضت القوات البحرية الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، حصارا بحريا مشددا على سفن “أسطول الصمود” المتجهة نحو قطاع غزة، إذ اقترب أكثر من 12 قاربا عسكريا من سفن الأسطول وأجبرت المشاركين على إعلان حالة الطوارئ تحسبا لأي عملية اعتراض أو تفتيش محتملة.