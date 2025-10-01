تغطية مباشرة,

جيش الاحتلال يفرض حصارا بحريا على “أسطول الصمود” وانقطاع الاتصال بعدد من السفن (لحظة بلحظة)

Members of the group of ships of the Global Sumud Flotilla to Gaza are seen moored at the small island of Koufonisi, south of the island of Crete, on September 26, 2025.
قد يحتوي هذا الفيديو أنماطا ضوئية أو صورا يمكن أن تسبب نوبات صرع أو عدم ارتياح لمن يعاني حساسيات بصرية
Published On 1/10/2025
|
آخر تحديث: 10:12 PM (توقيت مكة)

حفظ

فرضت القوات البحرية الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، حصارا بحريا مشددا على سفن “أسطول الصمود” المتجهة نحو قطاع غزة، إذ اقترب أكثر من 12 قاربا عسكريا من سفن الأسطول وأجبرت المشاركين على إعلان حالة الطوارئ تحسبا لأي عملية اعتراض أو تفتيش محتملة.