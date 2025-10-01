جيش الاحتلال يفرض حصارا بحريا على “أسطول الصمود” وانقطاع الاتصال بعدد من السفن (لحظة بلحظة)

فرضت القوات البحرية الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، حصارا بحريا مشددا على سفن “أسطول الصمود” المتجهة نحو قطاع غزة، إذ اقترب أكثر من 12 قاربا عسكريا من سفن الأسطول وأجبرت المشاركين على إعلان حالة الطوارئ تحسبا لأي عملية اعتراض أو تفتيش محتملة.