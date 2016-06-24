تعرف على الفرق بين المملكة المتحدة وبريطانيا وإنجلترا

يظنّ كثيرون أن المملكة المتحدة وبريطانيا وإنجلترا، هي أسماء مختلفة لمسمى واحد، وهو أمر غير صحيح.

ومع موافقة غالبية سكان بريطانيا على الخروج من الاتحاد الأوروبي، ظهرت دعوات تطالب بالدفع نحو استفتاء على استقلال إسكتلندا وأيرلندا الشمالية عن المملكة المتحدة، الأمر الذي يطرح هذا السؤال: ما الفرق بين المملكة المتحدة وبريطانيا وإنجلترا؟

بريطانيا وأيرلندا الشمالية يكونان (المملكة المتحدة)

المملكة المتحدة

تتكون المملكة المتحدة من 4 مناطق تابعة للتاج البريطاني هي بريطانيا، وويلز، وإسكتلندا، وأيرلندا الشمالية. أي أن بريطانيا وأيرلندا الشمالية يكونان معًا المملكة المتحدة.

الفرق بين إنجلترا وبريطانيا

بريطانيا -وتسمى بريطانيا العظمى- اسم جغرافي يشير إلى الجزيرة الرئيسية التي تقع عليها معظم أراضي المملكة المتحدة. وتضم ثلاثًا من المناطق الإدارية الأربع للبلاد، وهي إنجلترا، وإسكتلندا، وويلز.

أما إنجلترا فهي إحدى المناطق الإدارية الأربع لدولة بريطانيا، ويقع معظمها في الجزء الجنوبي من جزيرة بريطانيا العظمى، وتوجد فيها عاصمة دولة المملكة المتحدة، وهي لندن حيث يقع مقر البرلمان ومركز الإدارة السياسية.

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إنجلترا

تعد إنجلترا الجزء الأكبر من المملكة المتحدة، وتحدها من الشمال إسكتلندا، ومن الغرب ويلز، ومن الشمال الغربي البحر الأيرلندي، ومن الجنوب الغربي بحر الكلت، وشرقًا يحدها بحر الشمال، وتفصلها القناة الإنجليزية عن القارة الأوروبية جنوبًا.

إسكتلندا:

تقع إسكتلندا في الجزء الشمالي من جزيرة بريطانيا العظمى، وهي ثاني أكبر الدول في المملكة المتحدة بعد إنجلترا.

أيرلندا:

يخلط كثيرون بين إقليم أيرلندا الشمالية، وجمهورية أيرلندا.

أيرلندا الشمالية: إقليم تابع للمملكة المتحدة وعاصمتها بلفاست.

إقليم تابع للمملكة المتحدة وعاصمتها بلفاست. أيرلندا الجنوبية: جمهورية مستقلة وعاصمتها دبلن.

الاسم الرسمي للدولة

الاسم الرسمي للدولة هو المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال أيرلندا، وقد نشأت هذه المملكة عام 1707 نتيجة اتحاد مملكتي بريطانيا وإسكتلندا، ومكوناتها هي:

إنجلترا: وعاصمتها لندن وتقع في الجنوب وتشكل المساحة الكبرى والمركز الملكي للمملكة المتحدة.

وعاصمتها لندن وتقع في الجنوب وتشكل المساحة الكبرى والمركز الملكي للمملكة المتحدة. إسكتلندا: وعاصمتها أدنبرا وتقع بشمال المملكة.

وعاصمتها أدنبرا وتقع بشمال المملكة. ويلز: وعاصمتها كارديف وتقع بغرب المملكة.

وعاصمتها كارديف وتقع بغرب المملكة. أيرلندا الشمالية: وعاصمتها بلفاست وتقع في الشرق.

وتعتبر هذه المناطق أقاليم مستقلة، لكن استقلالها داخلي وليس خارجيًّا، أي أنها تتمتع بحكم مركزي داخلي يسيطر على الإقليم، ولا تتمتع بحرية التواصل بشكل منفصل مع أية جهة حكومية رسمية من خارج المملكة المتحدة من دون الرجوع إلى حكومة التاج الملكي التي تعتبر الحكومة المركزية في الاتحاد.

الجزر البريطانية

وهو اسم يطلق على مجموعة من الجزر الواقعة قبالة الركن الشمالي الغربي من القارة الأوروبية، وهي مكونة من بريطانيا وأيرلندا وجزيرة مان وجزر سيلي وجزر القنال (بما في ذلك غيرنسي وجيرزي وسارك وألدرني) إضافة إلى أكثر من 6000 جزيرة أخرى أصغر مساحة.

ما الفرق بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة؟

خلافا للاعتقاد الشائع بعدم وجود اختلافات عديدة بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، فإن هناك اختلافات في اللغة بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، واختلافات في العادات والمواقف والآراء والردود بين الدولتين.

فبينما تخضع المملكة المتحدة لنظام نيابي ملكي دستوري، تعد الولايات المتحدة جمهورية دستورية فيدرالية. وفي حين تتمتع المملكة المتحدة باقتصاد السوق، نجد أن الولايات المتحدة تتميز بالاقتصاد المختلط الرأسمالي.

كما أن العملة الوطنية في المملكة المتحدة هي الجنيه الإسترليني، والدولار الأمريكي هو عملة الولايات المتحدة. ويرى مراقبون أن الولايات المتحدة لديها تنوع ثقافي أوسع من نظيره في المملكة المتحدة.

10 محطات هامة في تاريخ بريطانيا

1914 – اندلاع الحرب العالمية الأولى، وبريطانيا تشارك في الحرب ضد ألمانيا.

1917 – وزير خارجية بريطانيا آرثر بلفور يصدر وعده بتأسيس وطن قومي لليهود في فلسطين.

1918 – الحرب العالمية الأولى تنتهي بهدنة تعقد في نوفمبر/تشرين الثاني، وذلك بعد أن خسرت بريطانيا مئات الآلاف من القتلى.

1921 – المملكة المتحدة توافق على تأسيس دولة أيرلندا الحرة، ولكن أيرلندا الشمالية تبقى جزءا من المملكة.

1939 – ألمانيا النازية تغزو بولندا، والمملكة المتحدة تعلن الحرب على ألمانيا.

1945 – ألمانيا تستسلم أمام بريطانيا والحلفاء في الحرب العالمية الثانية.

1949 – المملكة المتحدة تصبح إحدى الدول المؤسسة لحلف شمال الأطلسي.

1956 – المملكة المتحدة تشارك مع فرنسا وإسرائيل في الهجوم على مصر بعد أن أمّم الزعيم المصري جمال عبد الناصر قناة السويس.

1973 – المملكة المتحدة تنضم إلى السوق الأوروبية المشتركة.

2017 – بريطانيا تتقدم رسميا بطلب الانسحاب من الاتحاد الأوروبي بعد استفتاء أجري في العام السابق.