13 طريقة للتوقف عن الأكل بشراهة

استعرض موقع هيلث لاين (healthline) المعني بالتقارير العلمية، 13 طريقة تساعد على التخلص من شراهة الأكل والتحكم في فرط الشهية، مع تحسين الصحة العامة، وفقًا لدراسات علمية، فكيف أتخلص من الشراهة في الأكل؟

لا تلتزم بحمية غذائية

بعض الأشخاص عند التزامهم بحمية غذائية وتجنب بعض الأطعمة يكون ذلك غير مفيد، حيث يزيد من شراهتهم للطعام.

الأطباء ينصحون بالتركيز على خفض كمية السعرات الحرارية في محاولة لفقدان الوزن، بدلًا من الحرمان من بعض الأطعمة .

مواعيد ثابتة للوجبات

وضع مواعيد ثابتة لتناول الطعام يوميًا يعتبر من أكثر الطرق فاعلية لوقف الشراهة لتناول الطعام .

دراسة علمية أظهرت أن تناول وجبة واحدة كبيرة يوميًا يزيد من مستويات السكر في الدم ويزيد من الهرمون المسؤول عن الجوع (ghrelin) بنسبة أكثر من تناول الكمية نفسها على 3 وجبات .

مارس التأمل واليوغا

من أكثر الأنشطة التي تساعد الجسم على عدم تناول الطعام بشراهة هي ممارسة التأمل بشكل دوري ومنتظم.

الدراسات أكدت أن التأمل يزيد من تحسين جميع سلوك الفرد ومن ضمنها سلوك الطعام والحفاظ على وتيرة تناوله بانتظام .

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حافظ على ترطيب جسمك

شرب الكثير من الماء على مدار اليوم هو وسيلة بسيطة لكنها فعالة للحد من الرغبة الشديدة والتوقف عن الإفراط في تناول الطعام.

دراسة حديثة أظهرت أن شرب نصف لتر من المياه، قبل تناول وجبة طعام، قد يقلل من عدد السعرات الحرارية المستهلكة بشكل كبير .

تناول المزيد من الألياف

الألياف تتحرك ببطء في الجهاز الهضمي فيستمر الشعور بالشبع والامتلاء لفترة من الوقت، وتنخفض الرغبة في تناول الطعام، وبالتالي تنخفض الشهية.

دراسة أجريت على عدد من الأشخاص، أثبتت أن تناول 16 غرامًا من الألياف يوميًا يزيد من مستوى هرمون الشبع لديهم .

نظف مطبخك من الأطعمة السريعة

الخبراء ينصحون بإزالة الأطعمة الخفيفة المجهزة من المطبخ مثل رقائق البطاطس والحلوى، والأطعمة المعلبة، ويفضل استبدالها بالفواكه والخضراوات والأطعمة البروتينية والحبوب الكاملة والمكسرات والبذور الذي يمكن أن تحسن النظام الغذائي .

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ممارسة الرياضة

ممارسة الرياضة بانتظام مثل المشي والجري والسباحة وركوب الدراجات والأنشطة البدنية يمكنها أن تمنع الأكل بنهم.

الدراسات بيّنت أن زيادة وتيرة ممارسة الرياضة بانتظام كان أكثر فاعلية في تقليل الشراهة .

وجبة الإفطار

وجبة الإفطار الصحية تساعدك في البقاء على المسار الصحيح والحد من مخاطر تناول الطعام بشكل متأخر في وقت لاحق من اليوم.

الدراسات أظهرت أن تناول وجبة إفطار غنية بالبروتين يقلل كثيرًا من مستويات هرمون الجوع، كما أن تناول دقيق الشوفان الغني بالألياف والبروتين يحسن التحكم في الشهية وتعزيز الامتلاء .

النوم الجيد

النوم لا يؤثر على مستويات الجوع والشهية وحسب؛ بل قد يرتبط الحرمان من النوم بتناول الأطعمة بشراهة.

الدراسات أكدت أن الذين يعانون من فرط الشهية كانت أعراض الأرق لديهم أكبر بكثير من الأشخاص الذين ليس لديهم تاريخ لهذه الحالة، كما أن فترات النوم القصيرة كانت مرتبطة بمستويات أعلى من الهرمون المسؤول عن الجوع.

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الدعم الاجتماعي

التحدث إلى صديق عندما تشعر بالإرهاق هو استراتيجية بسيطة للتوقف عن الإفراط في تناول الطعام.

نظام الدعم الاجتماعي الجيد يُعتقد أنه يقلل من تأثير الإجهاد، ويساعد في تقليل مخاطر العادات غير الصحية .

بروتين أكثر

تناول الأطعمة الغنية بالبروتين مثل اللحوم والبيض والمكسرات والبذور والبقوليات، يمكن أن يساعدك على الشعور بالشبع.

دراسات حديثة أظهرت أن زيادة تناول البروتين إلى 30٪ يوميًا، يؤدي إلى انخفاض كبير في وزن الجسم وكتلة الدهون، كما أن اتباع نظام غذائي بالبروتينات يحسن عملية التمثيل الغذائي، ويعزز الشعور بالامتلاء .

خطط لوجباتك جيدا

الدراسات بيّنت أن تخطيط الوجبات يرتبط بالتحسينات في جودة النظام الغذائي، وكذلك انخفاض خطر السمنة، كما يجعلك من السهل أن تتمسك بنمط الأكل المنتظم، الذي يرتبط بتقلص فرط الشهية .

اخضع للعلاج إذا لزم الأمر

إذا كان الشخص لا يزال يعاني من فرط تناول الطعام -حتى بعد تجربة بعض الاستراتيجيات المذكورة أعلاه- فقد يكون الوقت قد حان لطلب العلاج .

علاج فرط الشهية يمكن أن يشمل أنواعًا مختلفة من الأدوية للمساعدة في جعل الشهية تحت السيطرة ومعالجة أي أسباب أو أعراض كامنة.

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ماذا يعني فرط الشهية؟

فرط الشهية يعتبر أحد أكثر العادات السلبية، التي يعاني منها الملايين حول العالم، وتتمثل في تناول كميات كبيرة من الطعام بشكل غير معتاد حتى في حالة الشبع .

هذه المشكلة تصيب الأفراد بمشاكل صحية مثل عسر الهضم، والسمنة المفرطة، والإصابة بالسكري من النوع الثاني .

بعض التعديلات البسيطة في النظام الغذائي ونمط الحياة، يمكن أن تساعد في وقف نوبات الإفراط في تناول الطعام مع تحسين الصحة العامة .

سد الشهية المفتوحة بأبسط الطرق

بحسب موقع (Break Binge Eating)، هناك استراتيجيتان ضروريتان لكسر شراهة الأكل، وهما المراقبة الذاتية، وتناول الطعام على فترات منتظمة.

التمسك بجدول الطعام المعتاد. وعند الشعور بالرغبة الشديدة في الأكل، لا تستسلم للجلوس بل يجب أن تنشغل بنشاط آخر للتخلص من إلحاح هذه الرغبة وتشتت انتباهك عن الطعام مثل المشي أو الاتصال بصديق أو الكتابة أو القراءة أو النوم أو ممارسة الرياضة.

ما هو أسرع علاج للتخسيس؟

يُشار في هذا الصدد إلى التدخل الجراحي، وأدوية التنحيف بشكل عام التي تحفز الشعور بالامتلاء والشبع.

لكن احذر فتلك الأدوية وبخاصة العشبية منها والتي يسوّق لها على أنها العصا السحرية قد تتسبب بمخاطر عديدة على حياتك، فقد تحوي بعض المواد التي قد تصنف بأنها ضارة وذات تأثير سلبي حسب نوع المادة المستخدمة، هذا بالإضافة إلى الأدوية المغشوشة .

. أما الطريقة الأسلم فهي الحرص على اتباع نمط تغذية صحي وممارسة التمارين الرياضية، واتباع عادات صحية تتحول تدريجيا إلى روتين حياة.

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