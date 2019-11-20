شاهد: إمام سابق للحرم يثير الجدل حول سماع النبي للأغاني

أثار الداعية السعودي عادل الكلباني، الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تصريحاته حول سماع النبي صلى الله عليه وسلم للغناء والموسيقى.

النبي و”الغناء”

الكلباني قال في لقاء مع قناة “إس بي سي” السعودية الرسمية، أنه لا يمكن لأحد إنكار وجود الغناء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم موردًا حديثًا من صحيح الإمام البخاري في باب سنة العيدين لأهل الإسلام.

الكلباني أشار إلى أنه جاء في هذا الباب حديث عائشة رضى الله عنها والجاريتين اللتين كانتا تغنيان.

أضاف الكلباني أن النبي صلى الله عليه وسلم، رأي امرأة فقال لعائشة أتعرفين من هذه؟ قالت: لا، قال: هذه قينة بني فلان. “مغنية بني فلان، مطربة أو فنانة في عرفنا”، بحسب قول الكلباني.

الكلباني أضاف أن النبي حضر إلى عرس وكانت المرأة تغني وتقول “وفينا نبي يعمل ما في غد”، فقال لها النبي لا تقولي هذا ولكن قولي “أتيناكم أتيناكم، فحيانا وحياكم”.

جدل واسع

تصريحات الكلباني أثارت جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي ففي حين رد عليه بعض المغردين بخطب قديمة له يحرم فيها الغناء، رحب آخرون بتصريحات الكلباني حول الغناء وأنه حلال.

https://twitter.com/ARA_556/status/1196858164852998145?ref_src=twsrc%5Etfw

الكلباني أوضح في تصريحاته أنه لا يمانع في تدريس الموسيقى بالمدارس شرط ألا يكون إجباريًا على كل الطلاب.

كان الكلباني قد أثار الجدل من قبل بعد ثنائه على أنشطة هيئة الترفيه التي يشرف عليها تركي آل الشيخ.

اتق الله يا شيخ عادل وأحذر من تأويل النصوص على ماتحب فوالله لا ينفعك يوم القيامة الا ما قدمت من الخير #عادل_الكلباني — محمد (@0HADTo04VWVLUb2) November 19, 2019

هذا قارئ في جامع وليس شيخ علم وفتوى #عادل_الكلباني — ا̄بو غيث 🇸🇦 (@Eid_alotabi) November 19, 2019

https://twitter.com/Mrbrary/status/1196737357690671104?ref_src=twsrc%5Etfw