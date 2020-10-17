أرادت إثبات تفانيها في العمل فشربت من المرحاض (فيديو)

أثارت عاملة نظافة جدلًا في الصين، بعد انتشار مقطع فيديو لها وهي تشرب الماء من مرحاض كانت قد نظفته، وذلك كي تثبت إخلاصها وتفانيها في العمل.

وعرضت العاملة القيام بذلك التصرف شديد الغرابة، لتظهر مدى مسؤوليها وثقتها من أنها أدت عملها بشكل جيد، حسبما أفادت تقارير محلية.

من ناحيتها، وصفت الشركة التي تعمل فيها، بأنها “موظفة مثالية” وأشادت بتفانيها. وتم تصوير اللقطات في شركة أسمدة في مقاطعة شاندونغ شرقي الصين.

ويظهر المقطع الذي حظي بانتشار واسع، العاملة وهي تأخذ تغرف الماء من المرحاض بكوب بلاستيكي صغير، قبل أن تشربه دفعة واحدة، أمام أشخاص عدة.

ثم أوضحت أنها طريقة لتشجيع نفسها على العمل بجدية أكبر، وأشاد الحضور الذين بدا أنهم رؤساؤها ومشرفوها، بتصرفها وقاموا بالتصفيق لها.

وأدى تصرف العاملة، إلى مناقشات ساخنة على منصات وسائل التواصل الاجتماعي الصينية، حيث كان الناشطين يتبادلون النقاش بشأن سلوك الموظفة.

وانتقد أحدهم عبر موقع ويبو الصيني -يشبه تويتر- أنه لم يكن من المناسب للشركة الترويج لمثل هذا السلوك خلال جائحة كورونا، بينما كتب شخص آخر “أطلب من الرؤساء الانضمام”.

وعلق ثالث، بأن المرأة أجبرت على القيام بذلك، وكتب شخص رابع “كان الأمر صعبًا جدًا على المنظفة”، بينما اعتبر آخرون أن السماح للمشرفين للعاملة بشرب الماء من المرحاض بمثابة “إهانة”.

وقال البعض، في حين أن مياه الصنبور ليست آمنة للشرب في الصين، أصرت الشركة على أن المياه في مراحيضها مناسبة للشرب وزعمت أن الموظفة فعلت ذلك بدافع إرادتها.

ويُعتقد أن اللقطات قد تم تحميلها على الإنترنت من قبل عميل شركة وجد أن تصرف العاملة “مثير للفضول”.

وقال متحدث باسم الشركة أن العاملة كانت تشجع نفسها بهذا التصرف، وحثت الشركة جميع الموظفين على التعلم من العاملة التي أثبتت بالفعل، أنها تؤدي وظيفتها على أعلى مستوى.