فريد الأطرش.. غوغل يحتفل بالذكرى الـ 110 لميلاد “ملك العود”

يحتفل، اليوم الإثنين، محرك البحث العالمي غوغل بالذكرى الـ 110 لميلاد الموسيقار الكبير والمطرب فريد الأطرش، ووضع على واجهته الرئيسية، صورة للفنان الراحل حاملًا آلة العود.

والأطرش هو موسيقار وممثل مصري من أصل سوري، لقبه النقاد “ملك العود”، ويعد أحد أعلام الموسيقى والغناء العربي، ونال جائزة أعظم عازف عود في العالم العربي وتركيا.

ولد فريد فهد فرحان إسماعيل الأطرش يوم 21 أبريل/نيسان 1910 في بلدة “القريا” بمدينة السويداء (جبل العرب) جنوبي سوريا لأسرة درزية عريقة، وأمه هي علياء المنذر كانت مطربة تتمتع بصوت جميل، كما أن شقيقته هي المطربة الراحلة “أسمهان”.

New Google Doodle has been released: "Farid al-Atrash’s 110th Birthday" 🙂#google #doodle #designhttps://t.co/TNcwzPeoQJ pic.twitter.com/AGtf7iyd4l

— Google Doodles EN (@Doodle123_EN) October 18, 2020