مضيفة طيران تتلقى لكمة قوية من إحدى المسافرات (فيديو)

تلقت مضيفة جوية في الولايات المتحدة لكمة قوية من مسافرة على متن الطائرة ، طالبتها المضيفة بارتداء الكمامة بشكل صحيح.

وأظهر مقطع فيديو التقط داخل طائرة تابعة لشركة “دلتا” في الولايات المتحدة، راكبة كانت ترتدي قناع الوجه بشكل غير صحيح، وحين وجّهتها إحدى المضيفات قامت المسافرة بتسديد لكمة قوية لها وكالت لها الشتائم.

وقالت الصحفية في “بي بي سي” سوزان كيانبور، إن المسافرة المجهولة دخلت في جدال حاد على متن الرحلة مساء الإثنين المتجهة من ميامي إلى أتلانتا.

وأعادت سوزان نشر اللقطات التي حظيت بانتشار واسع على منصات التواصل الاجتماعي، والتي تظهر المسافرة الغاضبة وهو تقترب من المضيفة قبل أن تصفعها على وجهها.

Here’s what happened on our @delta flight from #Miami to #Atlanta tonight after a passenger refused to wear a mask as per policy and then gets into altercation with flight attendant. Video via @kingcoreythefirst on IG pic.twitter.com/TBBYq1VCBb — Suzanne Kianpour (@KianpourWorld) October 20, 2020

بينما تسمع أصوات أخرى من خلف الكاميرا تقول “إنها في وجهها. لا يمكنك ضرب مضيفة طيران!”.

والتقطت راكبة أخرى تدعى لورين إنغلاند، مقطع فيديو آخر للراكبة الجامحة، التي كانت ترتدي القناع حول رقبتها.

وخلال الفيديو يمكن سماع المضيفة وهي تخاطب رفيق المسافرة المعتدية قائلة “ما كان يجب أن تلمسني. لقد دفعتني”، بينما يلصق إصبعه في وجه الموظفة.

A @Delta passenger took this now viral video of an altercation aboard Flight 1997 from Miami to Atlanta. I’ll tell you exactly what happened on the aircraft tonight at 6 on @cbs46. pic.twitter.com/rY4pMrtISN — Adam Murphy (@AdamMurphyTV) October 20, 2020

وقالت مراسلة بي بي سي كاتي كاي، التي كانت على متن الطائرة أيضًا، إن رجال الشرطة صعدوا إلى الطائرة لإخراج المسافرة، ولكن بعد ذلك حدث توقف آخر على مدرج المطار، مما أدى إلى تأخير الرحلة لفترة أطول.

وكتبت على تويتر “تعامل دلتا مع هذا بمسؤولية كبيرة… لماذا تركب الطائرة في المقام الأول إذا كنت سترفض اتباع قواعد السلامة؟”.

وقالت “دلتا” في بيان إن الراكبة ورفيقها طُردا من الطائرة لعدم امتثالهما لتعليمات السلامة.

Why get on the plane in the first place if you’re going to refuse to follow the safety rules? Would he also refuse to wear a seatbelt? Or start smoking on board? #DL1997 #campaign2020 — Katty Kay (@KattyKay_) October 20, 2020

وقالت شرطة ميامي إنه لم يتم إجراء أي اعتقالات على صلة بالحادث.

وقالت الشركة “لا يوجد شيء أكثر أهمية من سلامة موظفينا وعملائنا. هذا هو السبب في أن اثنين من العملاء الذين لم يمتثلا لتعليمات سلامة الطاقم طُلب منهم النزول من الطائرة هذا المساء.”

وأضافت “لا نتسامح مع العنف من أي نوع وهذا الوضع قيد التحقيق حاليا. نعتذر للعملاء عن تأخير الرحلة بسبب هذا”.