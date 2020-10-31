المبنى يمشي.. كيف نقل الصينيون مدرسة أثرية إلى موقع آخر؟ (فيديو)

نشرت شبكة تلفزيون الصين الدولية (CCTN)، لقطات فيديو أثناء تحريك ونقل مبنى تاريخي عملاق في شنغهاي إلى موقع جديد، باستخدام “أرجل آلية”.

وتم نقل المبنى القديم مؤخرًا بواسطة تكنولوجيا هذه “الآلة السائرة” لأول مرة، وقد اكتمل مشروع نقل الموقع القديم لمدرسة لاغينا الابتدائية الذي استمر 18 يومًا، في 15 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

ووفق تقارير محلية، ما يميز المشروع هو أن المبنى الأثري الذي يبلغ عمره 85 عامًا، تم رفعه بالكامل من فوق الأرض ووضعه في مكان آخر، وكان يحتوي على ما يقرب من 200 دعامة تحته.

وعندما كان المبنى يتحرك، كانت الدعامات تتحرك كأنها أرجل تمشي حتى تمكن من الانتقال 62 مترا بعيدا عن موقعه الأصل بتلك الأرجل الآلية.

وتمت الخطوة في إطار الجهود المبذولة للحفاظ على المباني التاريخية، وبنيت المدرسة عام 1935، وتمت عملية النقل لإفساح الطريق أمام مشروع تجاري ومكتبي جديد.