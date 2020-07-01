بفستان الزفاف.. عروس تتوقف لمساعدة مصابة في حادث سيارة

قررت عروس أمريكية مساعدة إحدى المصابات في حادث مروري، بينما كانت في طريقها إلى عش الزوجية وبدء شهر العسل، بعد انتهاء مراسم حفل الزفاف.

وكانت العروس راشيل تايلور (22 عاما)، في الطريق إلى منزلها بولاية مينيسوتا الأمريكية بصحبة زوجها بعد انتهاء حفل زفافهما، حين صادفا حادث تصادم لثلاث سيارات على إحدى الطرق السريعة في جنوب سانت بول.

فقررت العروس النزول فورًا من السيارة وهي ترتدي فستان زفافها الأبيض، من أجل مساعدة إحدى المصابات في الحادث، عندما رأت أشخاصًا يسحبونها من بين سيارتين.

وأظهرت بعض الصور راشيل وقد جلست على الأرض بفستان الزفاف، لتحتضن المرأة المصابة وتدعى تمارا بيترسون، في محاولة لتهدئتها وطمأنتها.

وعانت تمارا، من إصابات في القدم وإصابة بالغة في الفخذ حيث ظهرت عظامها، وبقيت راشيل معها نحو ربع ساعة، تدعمها بعبارات تشجيعية حتى وصول المسعفين وفرق الطوارئ الطبية.

ووجهت بيترسون الشكر للعروس متمنية لها حظا سعيدا، ومدحت تصرفها، وأوضحت كيف أنها ساعدتها في الحفاظ على هدوئها وطمأنتها.

وفي وقت لاحق، شارك الزوج كالفن تايلور (23 عامًا) منشورا على فيسبوك، يثني فيه على تصرف زوجته وسلوكها الإنساني وعدم ترددها في مساعدة الآخرين حتى وهي بفستان الزفاف.

وقال “أنا محظوظ للغاية لأن لدي زوجة رائعة ستهتم دائمًا بالأشخاص الذين يحتاجون إليها. استطعنا أن نكون في المكان المناسب في الوقت المناسب. أنا فخور جدا بزوجتي وأتمنى قضاء حياتي بجانبها”.

وقبيل زفافها، حصلت راشيل على شهادة في التمريض من جامعة بيثيل الأمريكية في مجال النساء والتوليد، وهي أيضًا على دراية جيدة بتقنيات التعامل والحفاظ على الهدوء في مثل هذه المواقف، وهو ما دفعها لمساعدة المرأة المصابة بلا تردد حتى وهي عروس.