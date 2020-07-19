شاهد: رجل ينقذ حياة طفل سقط من الطابق الخامس

نجا طفل صيني “محظوظ” يبلغ من العمر عامين، من الموت بأعجوبة، عندما تمكن أحد الجيران من الإمساك به، بعدما سقط بشكل مخيف من شقة في الطابق الخامس.

وتسلق الرضيع كرسيًا وخرج من نافذة مفتوحة في مبنى سكني في مقاطعة جيانغسو بشرق الصين، يوم الخميس الماضي، ليتدلى إلى وحدة التكييف (مكيف الهواء) على حافة خطرة خارج المبنى، بينما لم أحدٌ موجودًا في الشقة في ذلك التوقيت.

ولاحظ الجيران بسرعة الطفل، وهُرعوا لنشر البطانيات على المظلة تحت الحافة لتخفيف حدة سقوطه من ارتفاع يقارب الثلاثين مترًا.

ونجح أحد الجيران ويدعى “لي ديهاي”، في التقاط الرضيع أثناء الوقوع المخيف، قبيل ارتطامه بالأرض، ودون أن يتعرض لأذى.

وبحسب تقارير محلية، نُقل الطفل إلى المستشفى، ولحسن الحظ، لم يكن به سوى إصابات طفيفة.