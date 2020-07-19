شاهد: مذيعة أخبار تفقد سنّها على الهواء أثناء بث النشرة

تعرضت المذيعة الأوكرانية ماريكا بادالكو لموقف محرج أثناء قراءتها لنشرة الأخبار على الهواء مباشرة، حيث سقط سنّها الأمامي على نحو مفاجئ.

لكن ماريكا تداركت الأمر وتعاملت مع الموقف بسرعة، وواصلت تقديم النشرة حتى انتهى البث الحي، الأمر الذي أشاد به رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت ماريكا وهي مذيعة أخبار في قناة تي إس إن (TSN)، المقطع الطريف، على حسابها بموقع إنستغرام، ليحظى بانتشار واسع على وسائل التواصل والإعلام.

وأظهر الفيديو الذي وقع يوم الأربعاء الماضي، ماريكا وهي تضع يدها بسرعة على فمها لتلتقط السن الأمامية أثناء البث، بينما استمرت في تقديم النشرة حتى النهاية وهي محتفظة بكامل هدوئها.

وكشفت ماريكا أن هذه السن كانت قد سقطت قبل عقد من الزمن، بعدما تسببت طفلتها آنذاك في كسره بالخطأ عندما طرقتها في فمها بمنبه من المعدن الثقيل.

وعلّقت ماريكا عبر إنستغرام بأنها اعتقدت أن الواقعة لن تمر دون أن يلاحظها أحد، وهو ما حدث بالفعل على نطاق لم تتوقعه، لكنها عبرت عن سعادتها بالدعم الذي تلقته من المستخدمين.

وقالت “ربما تكون هذه هي تجربتي الأكثر فضولًا منذ عشرين عامًا في عملي مذيعة. البث المباشر رائع لأنه لا يمكن التنبؤ به دائمًا”.