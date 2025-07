بالصدفة.. مزارع يعثر على سلحفاة صفراء نادرة (فيديو)

عثر مزارع في مدينة بالاسور بولاية أوديشا شرقي الهند، على سلحفاة صفراء نادرة وقام بتسليمها للمسؤولين عن الغابات في المنطقة.

ورصد المزارع الهندي باسوديف ماهاباترا، السلحفاة -ذات الجسم والصدفة الصفراء- أثناء عمله قبل أيام، في حقوله بقرية سوجانبور، فقرر إعادتها إلى المنزل واستدعاء الجهات المعنية.

وأكد مسؤولو الحياة البرية في الهند أن السلحفاة الصفراء تعد بمثابة اكتشاف نادر، كما أنها الأولى من نوعها التي يتم إنقاذها، وشاركت مسؤولة خدمة الغابات سوزانتا ناندا، مقطع فيديو للسلحفاة عبر تويتر.

ويرجَح أن يكون عمر “السلحفاة الهندية” متراوح ما بين عام ونصف، وسنتين.

‘I haven’t seen such a turtle in my life ever’ – Rare yellow turtle rescued in India pic.twitter.com/RyIYxQv7Mz

— Reuters (@Reuters) July 20, 2020