لحظة انهيار جسر بمن فوقه من المارة.. فيديو يحبس الأنفاس

نشرت صحيفة الشعب الصينية عبر صفحتها على تويتر، مقطع فيديو يحبس الأنفاس، لانهيار جانب لأحد الجسور بمن عليه من المارة بشكل مفاجئ.

ووصفت الصحيفة المشهد بالقول “لحظات توقِف القلب!”، وقالت إن الحادثة وقعت في مدينة تشونغتشينغ جنوب غربي الصين.

Heart-stopping moment! Sidewalk collapsed when two passengers were passing by and plunged several feet into the debris in SW China's Chongqing. Luckily, the two passengers are only slightly injured. pic.twitter.com/Hk15VcfZIe — People's Daily, China (@PDChina) July 28, 2020

وكان اثنان من المارة يسيران على رصيف جانبي بأحد الكباري المعلقة، وفجأة، انهار جانب الجسر بهذا الرصيف ليسقط من عليه عدة أقدام تحت كومة من الركام.

وقالت الصحيفة إنه “لحسن الحظ، نجا الشخصان اللذان سقطا خلال الحادثة. فقط أصيبا بجروح طفيفة”.