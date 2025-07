لحظة انهيار جسر بمن فوقه من المارة.. فيديو يحبس الأنفاس

نشرت صحيفة الشعب الصينية عبر صفحتها على تويتر، مقطع فيديو يحبس الأنفاس، لانهيار جانب لأحد الجسور بمن عليه من المارة بشكل مفاجئ.

ووصفت الصحيفة المشهد بالقول “لحظات توقِف القلب!”، وقالت إن الحادثة وقعت في مدينة تشونغتشينغ جنوب غربي الصين.

Heart-stopping moment! Sidewalk collapsed when two passengers were passing by and plunged several feet into the debris in SW China's Chongqing. Luckily, the two passengers are only slightly injured. pic.twitter.com/Hk15VcfZIe

— People's Daily, China (@PDChina) July 28, 2020