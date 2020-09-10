إنقاذ طفل علق رأسه في سور نافذة بالطابق الخامس (فيديو)

أنقذ رجال الإطفاء بمقاطعة شاندونغ شرقي الصين، طفلا عمره 6 سنوات، بعدما حُبس رأسه بين القضبان الحديدية لنافذة في الطابق الخامس بينما كان جسده يتدلى في الهواء.

ويُظهر مقطع فيديو مجموعة من رجال الإطفاء في مدينة ريتشاو، يستخدمون منشارًا بلا أسنان، وأدوات كهربائية أخرى لمحاولة قطع القضبان المعدنية من داخل الشقة.

وظهر أحدهم وهو يحاول تهدئة الطفل المحبوس الرأس،الذي كان يبكي ويصرخ مذعورًا.

بينما ظهر رجل إطفاء آخر، يميل من نافذة الطابق الرابع لحمل الصبي من الأسفل وحمايته.

وفي مقطع آخر، اقترب رجل إطفاء ثالث من الصبي عن طريق رافعة لالتقاطه ومنعه من السقوط.

وبعد 10 دقائق تمكن رجال الإطفاء من نقاذ الطفل، الذي لم يصب بجروح خطيرة.