شاهد: لحظة انقلاب جبل جليدي باثنين من المغامرين أثناء تسلقه

نشر المغامر الشهير “مايك هورن” على صفحته بموقع إنستغرام مقطع فيديو يحبس الأنفاس، تحت عنوان “كيف انقلب علينا جبل جليدي أثناء تسلقه؟”، وحظي الفيديو بانتشار واسع خلال الأيام الماضية.

وهورن، وهو مغامر جنوب أفريقي يحمل الجنسية السويسرية، وثق تجربته قبل نحو 3 أسابيع، حين انقلب الجبل الجليدي خلال قيامهما بالتسلق فوقه ليسبحا وسط المياه المتجمدة، في مشهد خطير كاد ينهي حياتهم.

وقام شخص ثالث بتصوير الواقعة، بينما كان المغامران يتسلقان الجبل الواقع في القطب الشمالي. وفكر هورن لفترة طويلة قبل نشر الفيديو على إنستغرام قبل أيام، حسبما صرح لموقع “فرانس بلو”.

وأضاف هورن، المستكشِف منذ 3 عقود “لقد كنت أفعل أموري الغبية لمدة 30 عامًا في جميع أنحاء العالم. لقد تعرضت لعدد قليل من الحوادث، لكننا نحاول دائمًا اتخاذ القرار الصحيح في الوقت المناسب، للعودة إلى الوطن على قيد الحياة”.

وأوضح أنه من خلال نشر مقطع فيديو للمغامرة، فإنه يأمل أن يتعلم الآخرون من أخطائه لأن “لدينا جميعًا جبال جليدية نتسلقها في حياتنا”.

وأظهرت اللقطات عندما بدأ هورن وصديقه في التسلق، بينما بدأ الجبل الجليدي ينقلب بهم، وقد حاولوا الصعود سريعًا ولكنهم كانوا بطيئين للغاية في النهاية، فسقطا في المياه المتجمدة وظهرا بعد ذلك وهما يتدافعان في الماء للابتعاد عن طريق الجبل الجليدي.

ولحسن الحظ، كان قاربهم قريبًا وسرعان ما تم سحبهم من المياه دون إصابات، وقال هورن مازحًا “من الآمن رؤية مكعبات الثلج في مشروباتك بدلًا من رؤيتها وهي تتساقط على وجهك في القطب الشمالي”.