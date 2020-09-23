لانقطاع الكهرباء.. “ذا روك” يحطم بوابة بيته الحديدية ليلحق بعمله (فيديو)

أثبت نجم المصارعة العالمي دواين جونسون المعروف بلقب (ذا روك) أو الصخرة، أن عضلاته ليست للعرض فقط، فقد حطّم بوابه بيته الحديدية بيديه كي يتمكن من الوصول إلى عمله في الوقت المحدد.

وشارك نجم المصارعة والممثل البالغ من العمر 48 عامًا، والمتحمس للياقة البدنية، لقطات لبوابة منزله الأمامية وهي ملقاة على العشب بالقرب من البيت يوم الجمعة، مع تعليق مطول يوضح أن انقطاع التيار الكهربائي أجبره على حل الأمور بيديه، حتى يلحق بعمله حيث يصوّر فيلم “Red Notice”.

وتابع “ليست أفضل أوقاتي، ولكن يجب على الرجل أن يذهب إلى العمل. لقد عانينا من انقطاع التيار الكهربائي بسبب العواصف الشديدة، مما تسبب في عدم فتح البوابة الأمامية”.

وتابع “حاولت تجاوز النظام الهيدروليكي لفتح البوابات، والذي يعمل عادة عند انقطاع التيار الكهربائي، لكنها لم تُفعّل هذه المرة.”

وأوضح “ذا روك” أن أقرب تقدير يمكن أن يحصل عليه كي يأتي فني ويساعدني يستغرق حوالي 45 دقيقة”.

وأضاف “بحلول هذا الوقت، أعلم أن لدي مئات من أفراد طاقم الإنتاج ينتظرونني للحضور إلى العمل حتى نبدأ يومنا، لذلك فعلت ما كان عليّ القيام به. دفعت البوابة وخلعتها بنفسي”.

وأوضح أن حرّاسه انتظروا وصول الفنيين وعمّال اللحام إذ جرى استبدال البوابة، وشارك “ذا روك” صورة ومقطع فيديو على إنستغرام حصدا ملايين المشاهدات خلال أيام، وتظهر اللقطات الضرر الذي وقع والإصلاحات التي أجريت.

وقال مازحا “ربما في المرة القادمة سأقفز على البوابات وأتصل بأوبر”.

وكان “ذا روك” حريصًا على العودة للعمل في فيلمه “Red Notice” الذي تأخر إنتاجه بسبب جائحة كورونا، لكنه استأنف الإنتاج في وقت سابق من هذا الشهر.