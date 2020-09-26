شاهد: لحظة فرار متهم من المحكمة وقفزة “هوليوودية” تكسر ضلوع شرطي

نشرت محكمة الاستئناف العامة في مقاطعة هايلاند بولاية أوهايو الأمريكية، لقطات فيديو لمدعى عليه هرب من قاعة المحكمة عقب النطق بالحكم.

وهرب نيكولاس كايل غاريسون (34 عامًا) من حجزه، خلال جلسة النطق بالحكم من محكمة الاستئناف العامة في هيلزبورو، صباح الثلاثاء.

وكان من المقرر أن يمثل غاريسون أمام المحكمة في الساعة 9 صباحًا الثلاثاء 22 من سبتمبر/أيلول، لإصدار الحكم في جناية من الدرجة الخامسة بتهمة حيازة مخدر الميثامفيتامين.

وحكم عليه القاضي روكي كوس بالسجن ستة أشهر، وفقا لسجلات المحكمة. وقال بيان لمكتب المحكمة إن المتهم هرب من القاعة بعد النطق بالحكم، وفق موقع

قفزة “هوليوودية”

وقال مسؤول الشرطة بمقاطعة هايلاند “لقد قدم إلى المحكمة لإصدار الحكم، وعندما كانوا يحتجزونه، هرب منهم”.

وأثناء المطاردة، أصيب أحد رجال الشرطة خلال قفزة “هوليوودية” خاطئة أثناء محاولته إيقاف المتهم، وهو ما يمكن رؤيته في الفيديو.

ونقل الضابط إلى المستشفى وتبين إصابته بكسور في ضلوعه، بينما لا تزال الشرطة تبحث عن المتهم الهارب ونشرت صوره وأوصافه للمساعدة في القبض عليه.