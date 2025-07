شاهد: لحظة إصابة سياسي أمريكي بارز بـ “جلطة” أثناء البث المباشر

أصيب رون بول (85 عامًا) السياسي الأمريكي البارز وعضو الكونغرس السابق ووالد السناتور راند بول، بوعكة صحية مفاجئة بينما كان ضيفًا في لقاء على الهواء مباشرة عبر يوتيوب.

ونُقل رون بول إلى المستشفى يوم الجمعة الماضي، بعد أن بدا وكأنه يعاني من حالة طبية طارئة وقد تلعثم في كلماته أثناء ظهوره في البث المباشر، وتمتم بكلمات غير مفهومة.

ron paul just had an actual stroke on livestream pic.twitter.com/c2WfUOvooO

وظهر بول ويتحدث عن الاقتصاد عبر بث مباشر على قناته بموقع يوتيوب، قبل أن يصبح خطابه غير مفهوم. ولم يتضح على الفور إن كان بول قد أصيب بجلطة، لكن صحيفة “نيويورك ديلي نيوز” ذكرت أنها على ما يبدو سكتة دماغية.

وبعد فترة وجيزة، نشر بول صورة له على تويتر وهو يبتسم ويرفع إبهامه لأعلى من فوق سرير المستشفى، معلقًا “رسالة من رون بول: أنا بخير”.

Thank God, Dad is doing well. Thank you for all your prayers today. https://t.co/xNXUa6Pnq4

— Rand Paul (@RandPaul) September 25, 2020