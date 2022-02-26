جندي أوكراني حديث المنصات.. لم يسعفه الوقت ففجر نفسه مع جسر لمنع تقدم الروس (فيديو وصور)

أشاد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ببسالة جندي ضحّى بحياته بتفجير أحد الجسور الحيوية لمنع تقدم القوات الروسية وتوغلها في البلاد باتجاه العاصمة كييف فأصبح حديث المنصات خلال الساعات الأخيرة.

ونعت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية (فيتالي فولوديميروفيتش سكاكون) -وهو مهندس عسكري من كتيبة تابعة لمشاة البحرية الأوكرانية- الذي اتخذ قرارًا بتفجير نفسه مع أحد الجسور أمس الجمعة لمنع الدبابات الروسية من عبور جسر هنيتشيسك (Henichesk) الحيوي في منطقة خيرسون جنوبي البلاد.

وكان الجيش الأوكراني قد قام بتلغيم الجسر لكن لم يسعفه الوقت لتفجيره عن بُعد في الوقت المناسب مع تقدم الدبابات الروسية، فما كان من فيتالي الذي يتبع كتيبة أخرى إلا أن اتصل بالوحدة المعنية وأبلغهم أنه سيتطوع بنسفه لتنفيذ هذه المهمة بنفسه يدويًّا، ثمُ سمع دوي انفجار على الفور، وفق بيان هيئة الأركان.

وتابع البيان “قُتل شقيقنا. وأدى عمله البطولي إلى إبطاء تقدم العدو بشكل كبير، مما سمح للوحدة بإعادة انتشار وتنظيم الدفاع”، وأضاف أن قيادة مشاة البحرية ستتقدم بطلب إلى القيادة العليا لمنح فيتالي جائزة رسمية.

واختتمت الهيئة البيان بقولها “الغزاة الروس، تعلمون، تحت قدميك ستحترق الأرض! سنقاتل طالما أننا نعيش! وطالما نحن أحياء سنقاتل!”. وبثت وسائل إعلام محلية لقطات للجسر وصورًا للجندي الراحل.

ودوّت من جديد الانفجارات بالعاصمة الأوكرانية كييف في ثالث أيام حرب روسيا على البلاد، لتقطع فترة هدوء قصيرة بعد ليلة قاسية عاشها سكان العاصمة، في حين رفض زيلينسكي عرضا أمريكيا بالمساعدة على الخروج من كييف.

СКАКУН ВІТАЛІЙ!

ГЕРОЇ СУЧАСНОСТІ.ПІДІРВАВ МІСТ РАЗОМ З СОБОЮ.У цей важкий день для нашої країни,коли 🇺🇦 народ дає відсіч 🇷🇺 окупантам на усіх напрямках,одним із найважчих місць на мапі 🇺🇦 став Кримський перешийок,де одним із перших ворога зустрів ОБМП.https://t.co/KZMSVu3Reu pic.twitter.com/vVBzORYjB0 — ВОЇНИ УКРАЇНИ🇺🇦 (@ArmedForcesUkr) February 25, 2022

وقدمت كل من روسيا وأوكرانيا اليوم السبت جردًا لحصيلة خسائر الطرف الآخر خلال الساعات والأيام الماضية، في حين قالت وزارة الداخلية الأوكرانية إن قتالا عنيفا يدور في شوارع كييف، ودعت السكان إلى الحذر.

وخلال الساعات الماضية، اقتربت القوات الروسية من العاصمة الأوكرانية من محاور متعددة، في حركة تطويق على ما يبدو بعد وابل من الضربات الجوية على مدن وقواعد عسكرية في جميع أنحاء البلاد.