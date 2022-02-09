على غرار “توم وجيري”.. خبير سيارات يستعين بقط لإخراج فأر عطّل مركبته شهرين (فيديو)

بعد فشل جميع محاولاته على مدى شهرين، استعان خبير السيارات السعودي أحمد الشهري، بقط لإخراج فأر يسكن في محرك مركبته.

ونشر الشهري سلسلة تسجيلات مصورة عبر تويتر، تُظهر قضم الفأر لأسلاك السيارة وتعطّلها وبالتالي لم يتمكن من استعمالها طوال الـ60 يومًا، حتى خطرت له الفكرة على غرار المسلسل الكرتوني الشهير “توم وجيري”.

السيارة شهرين ما اشتغلت ويوم جيت اشغلها مافيه كهرب لقيت 🐀 مقطع الظفيرة ولاعب فيها وجت الفزعة 🐈🐈‍⬛ وسوينا شوي أكشن وللأسف ما قدرنا على ال 🐀 للحين 🚶🏻‍♂️ pic.twitter.com/DYPlyRUYD1 — أحمد الشهري (@Mechanic1553) February 3, 2022

وأوضحت اللقطات التي نشرها الشهري، كيف أنه لجأ إلى تلك الحيلة في نهاية المطاف بعدما فشلت جميع مساعيه لإيجاد طريقة يُخرج بها هذا الكائن الصغير من أسفل غطاء ماكينة المركبة.

ووثّقت المقاطع المنشورة 4 محاولات أشبه بفيلم (أكشن) لواقعة المطاردة بين (القط والفأر) بينها لقطة أغرى فيها الشهري القط بعلبة تونة من أجل إنهاء الأمر سريعًا، وحظيت تلك المقاطع الطريفة بانتشار واسع على منصات التواصل.

الجزء الثاني بين ال 🐀 وال 🐈

وثائقي #إنقاذ_الظفيرة 🚗 pic.twitter.com/hYZdTqSjDY — أحمد الشهري (@Mechanic1553) February 4, 2022

ويقول موقع (Car Spirit PK) إنه مع برودة الطقس، تسعى العديد من الحيوانات الصغيرة الشاردة وبخاصة القطط الضالة والفئران، للبحث عن الدفء وينتهي الأمر ببعضهم داخل مركبتك حول المحرك.

لكن أسوأ ما في الأمر هو عندما يصنعون أعشاشًا ويدمرون محرك سيارتك، وغالبًا ما يمضغون الأسلاك. ولتجنب أي موقف غير مرغوب فيه، من الأفضل دائمًا فحص حجرة المحرك قبل تشغيله، خاصةً إذا كان متوقفًا لفترة طويلة من الزمن.

الجزء الثالث مع ال 🐀 وال 🐈 🚶🏻‍♂️ pic.twitter.com/fVZd1TaG2F — أحمد الشهري (@Mechanic1553) February 4, 2022

وعدّد الموقع بعض الطرق لمنع هذه الحيوانات الضالة من الدخول إلى حجرة المحرك على النحو التالي:

إذا كانت سيارتك متوقفة في الشارع، فقم بإزالة أي طعام أو حطام أو علب قمامة من المنطقة المحيطة بالسيارة حيث تنجذب القوارض والآفات إلى هذا كمصدر للغذاء، وتذكّر أنه إذا لم يكونوا بالقرب من السيارة في المقام الأول، فلن يعرفوا أنه مكان دافئ ليكونوا فيه.

املأ كيسًا شبكيًّا صغيرًا أو أكياسًا بكرات النفتالين أو التبغ وعلقها تحت غطاء السيارة إذ تمنع الرائحة الكيميائية معظم الحيوانات من دخول السيارة، وتأكد من تعليقه بعيدًا عن أي جزء من أجزاء المحرك.

نثر مادة مانعة للحشرات حول السيارة وتتوفر هذه المنتجات بسهولة في السوق، ويمكن أن تكون رائحتها مزعجة للآفات وستبقيها بعيدة.

بعد أن تغادر السيارة طوال الليل، اضرب على غطاء المحرك قبل الدخول، كما ينبغي عليك الانتباه للأصوات وما إذا كان هناك مُواء غريب مثلًا قادم من حجرة محرك سيارتك.

الجزء الرابع من واقعة ال 🐀 وال 🐈

مازالت المحاولات مستمرة وللأسف الظفيرة راحت بسبب ال 🐀 قضمها ولعب فيها 😄💔 pic.twitter.com/pjJLTi7cBp — أحمد الشهري (@Mechanic1553) February 5, 2022

ويعرّف الشهري نفسه بأنه خبير سيارات يسافر حول العالم لتجربة المركبات، ويتابعه مئات الآلاف عبر حساباته المختلفة على منصات تويتر ويوتيوب وسناب شات.

أما توم وجيري فهو مسلسل أمريكي شهير للرسوم المتحركة وسلسلة من الأفلام الكوميدية القصيرة تم إنتاجها في عام 1940 وتركز أحداثه على التنافس بين قط يُدعى توم والفأر جيري.