ما المعنى الحقيقي لكلمة “اقرأ” الواردة في القرآن الكريم؟ داعية إسلامي يجيب (فيديو)

قال الداعية الإسلامي الشيخ نشأت أحمد إن كلمة “اقرأ” في القرآن الكريم لا تعني القراءة والتعلم، وإن النبي صلى الله عليه وسلّم نفاها عندما قال له جبريل “اقرأ”، فقال له “ما أنا بقارئ”.

وأضاف الداعية لبرنامج (أيام الله) على الجزيرة مباشر، أن جبريل أعادها ثلاثًا والنبي يجيب بنفس الإجابة “ما أنا بقارئ”، ثم جاء التفصيل “اقرأ باسم ربك الذي خلق”.

وأكد ضيف البرنامج أنها قراءة مختلفة عن القراءة التي نفهمها نحن والتي فهمها النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر.

وأفاد الداعية الإسلامي، أن الله كان يوجه إلى النبي رسالة مفادها “استعن بالله وابدأ بالنظر في كل مخلوق خلقه الله”.

وقال الشيخ للجزيرة مباشر، إن هذه القراءة تشمل 6 معان هي:

النظر في كل ما خلق الخالق.

التفكر فيه.

التدبر في دقائقه وحقائقه.

استخراج ما فيه من أسرار دالة على كمال الله وجماله وجلاله.

استخراج ما فيه من علوم وأسرار ينتفع بها الإنسان.

أن يواصل هذا كله.

وخلص الشيخ نشأت أحمد إلى أن المطلوب من هذه القراءة أن يتحول كل مسلم أمي وعالم إلى عالم مبدع مكتشف لعلوم الله وأسراره في خلقه.