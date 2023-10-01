انفجار هائل لبركان في جزر الكوريل المتنازع عليها بين اليابان وروسيا (فيديو)

دوى انفجار هائل لبركان إيبيكو في جزر الكوريل التي تقع تحت السيادة الروسية، والمتنازع عليها مع اليابان.

وأشارت وسائل إعلام روسية إلى أن البركان قذف عمودًا من الرماد قُدّر ارتفاعه بـ3 كيلومترات على الأقل.

وقالت عالمة البراكين أولغا جيرينا، إن نشاط بركان إيبيكو لا يمكن التنبؤ به في أي وقت، ويمكن إطلاق شظايا الرماد والصخور على ارتفاع 6 كيلومترات فوق مستوى سطح البحر.

وأضافت “يمكن أن يسقط الحطام داخل دائرة نصف قطرها عدة كيلومترات من البركان، وهذا أمر خطير للغاية، لأن أي حصاة من هذا القبيل يمكن أن تقتل شخصًا”.

وتقع جزر الكوريل في منطقة زلزالية بركانية نشطة، تمتد بين جزيرة هوكايدو اليابانية شمالًا وشبه جزيرة كامتشاتكا الروسية، وهي 50 جزيرة، يبلغ طولها نحو 1300 كيلومتر، وتصل مساحتها مجتمعة إلى نحو 15 ألفًا و600 كيلومتر مربع.

وتقع تحت حكم روسيا في مقاطعة سخالين، وتنازع اليابان في الجزر الأربع الواقعة في أقصى الجنوب، وتعُدها جزءًا من أراضيها بموجب “معاهدة شيمودا” التي وقعتها مع روسيا القيصرية.