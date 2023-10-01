بالصوت والصورة.. إضافة خاصية جديدة إلى منصة “تشات جي بي تي”

قررت شركة “أوبن إيه آي” المبتكرة لروبوت المحادثة بالذكاء الاصطناعي “تشات جي بي تي” إضافة خصائص جديدة تتيح للمنصة الرد على الأسئلة الصوتية والصور التي يعرضها المستخدم على المنصة.

وقالت الشركة الأمريكية المملوكة لمايكروسوفت “بدأنا طرح قدرات صوتية ومرئية جديدة في تشات جي بي تي”، مشيرة إلى أن واجهة المستخدم الجديد للمنصة ستسمح له بإجراء محادثات صوتية مع تشات جي بي تي، وأيضًا عرض صور للمحادثة الآلية.

ويتيح الخيار الصوتي الجديد، الذي سيعمل بطريقة المساعد الشخصي الرقمي الصوتي “سيري” من شركة الإلكترونيات الأمريكية العملاقة أبل، للمستخدم إجراء محادثات ثنائية مع منصة تشات جي بي تي.

مقابل اشتراك شهري

وقالت الشركة إن مساعد الذكاء الاصطناعي الصوتي المرئي سيكون متاحًا أمام المستخدمين خلال الأسابيع المقبلة للمشتركين في المنصة، مقابل اشتراك شهري من فئتي بلس وإنتربرايز.

وأضافت أن المشترك يستطيع التقاط صورة لمَعلم سياحي مثلًا، وعرضها على المنصة لإجراء حوار معها حول هذه الصورة، ومعرفة المزيد من المعلومات عن هذا المَعلم.

وأضافت شركة التكنولوجيا السريعة النمو أن المستخدم يستطيع استخدام الخاصية الجديدة في مساعدة أطفاله على حل المسائل الرياضية المدرسية من خلال رسم دائرة حول المسائل المطلوب حلها ثم إدخال الصورة على المنصة لكي تقوم بطرح التلميحات المطلوبة لفهم المسائل وحلها.

وتأتي التطورات التي أعلنتها “أوبن إيه آي” بعد دخول شركات التكنولوجيا الأمريكية العملاقة، مثل جوجل وميتا وأمازون، إلى السباق في مجال أدوات الذكاء الاصطناعي، وتوظيفها في الاستخدامات العامة.