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عصابة تحوّل سجنا إلى منتجع 5 نجوم (فيديو)

وزير الداخلية الفنزويلي وعناصر الشرطة بعد سيطرتهم على السجن
1/10/2023-|آخر تحديث: 1/10/202301:01 AM (بتوقيت مكة المكرمة)

اقتحم 11 ألفًا من أفراد الشرطة في فنزويلا سجن “توكورون” المكتظ بالسجناء، مركز عصابة “ترين دي أراغوا” الإجرامية التي تتمتع بنفوذ دولي، ويتزعمها “هيكتور إل نينو غيريرو”.

واكتشفت الشرطة الفنزويلية لدى اقتحامها السجن أن العصابة حولته إلى منتجع 5 نجوم، حيث يحتوي على مطاعم وحانات وحمامات سباحة، وأنفاق خرسانية لدخول السجن والخروج منه، وحديقة حيوانات، وغرف لحفظ الأسلحة والذخائر.

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وأصدر الإنتربول نشرة حمراء، تطالب بالقبض على زعيم العصابة، لتبدأ 5 دول هي فنزويلا وكولومبيا والإكوادور وبيرو وتشيلي، رحلة مطاردة زعيم العصابة.

وقال وزير الداخلية الفنزويلي ريميجيو سيبالوس “هذه العملية طويلة الأمد، سنواصل البحث عن الأشخاص المشتبه في انتمائهم إلى العصابة”.

وأضاف “السجن يضم 1600 سجين، وتم تفكيك العصابة بالكامل، والقبض على نحو 88 عضوًا من أفرادها، ونقلهم إلى سجن آخر”.

المصدر : الجزيرة مباشر + وسائل التواصل + وكالات