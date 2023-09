عصابة تحوّل سجنا إلى منتجع 5 نجوم (فيديو)

اقتحم 11 ألفًا من أفراد الشرطة في فنزويلا سجن “توكورون” المكتظ بالسجناء، مركز عصابة “ترين دي أراغوا” الإجرامية التي تتمتع بنفوذ دولي، ويتزعمها “هيكتور إل نينو غيريرو”.

واكتشفت الشرطة الفنزويلية لدى اقتحامها السجن أن العصابة حولته إلى منتجع 5 نجوم، حيث يحتوي على مطاعم وحانات وحمامات سباحة، وأنفاق خرسانية لدخول السجن والخروج منه، وحديقة حيوانات، وغرف لحفظ الأسلحة والذخائر.

وأصدر الإنتربول نشرة حمراء، تطالب بالقبض على زعيم العصابة، لتبدأ 5 دول هي فنزويلا وكولومبيا والإكوادور وبيرو وتشيلي، رحلة مطاردة زعيم العصابة.

