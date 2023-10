غوغل تتيح محرك البحث المدعوم بالذكاء الاصطناعي للمستخدمين الصغار

قررت شركة التكنولوجيا وخدمات الإنترنت العملاقة (غوغل) توسيع نطاق محرك البحث المدعوم بالذكاء الاصطناعي ليشمل المستخدمين الصغار الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و17 عامًا.

وأصبح في مقدور المستخدم الذي يتراوح عمره بين 13 و17 سنة في الولايات المتحدة، ولديه حساب غوغل، تسجيل الاشتراك في خدمة “يسيرش لابس” (Search Labs) التي تتضمن محرك البحث “إس جي إي” (SGE).

وقالت غوغل في بيان عبر الإنترنت إن “الذكاء الاصطناعي التوليدي يمكن أن يساعد الصغار الذين يطرحون أسئلة لا يستطيعون الحصول على إجاباتها الصحيحة باستخدام محرك بحث تقليدي، مع السماح بطرح أسئلة تالية للحصول على معلومات أفضل وأكثر عمقا”.

وبحسب غوغل، فإن المستخدمين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عامًا، والذين يستخدمون حاليًا محرك البحث (إس جي إي) اكتشفوا أن هذه التجربة مفيدة بشكل خاص.

كما قدم هؤلاء المستخدمون تقييمًا مشجّعًا بشأن المزايا التي توفرها قدرات الذكاء الاصطناعي الموجودة في محرك البحث، مقارنة بالبحث عبر المحرك التقليدي.

في الوقت نفسه فإنه يمكن إيقاف تشغيل تقنية الذكاء الاصطناعي (إس جي إي) سواء على محرك البحث أو أثناء التصفح أو تشغيلها من خلال الصفحة الرئيسية (غوغل سيرش لابس).

Teens from 13-17 in the U.S. can now sign up for Search Labs and try out generative AI in Search. See how we're prioritizing quality and safety, including new improvements to the experience ↓ https://t.co/vIbftsPz4l

— Google (@Google) September 28, 2023