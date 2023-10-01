محمد الصغير: يجب على الآباء التعجيل بزواج أبنائهم حتى لو كانوا في الدراسة (فيديو)

يرى محمد الصغير، الداعية الإسلامي ورئيس الهيئة العالمية لنصرة النبي ﷺ، أنه يجب عدم إطالة فترة العزوبية للشباب، كما يجب على الأسرة والمجتمع بالكامل أن يسهم في علاج هذه المشكلة.

وقال الصغير، خلال لقائه في برنامج (أيام الله) على الجزيرة مباشر “هذه المشكلة يطول الحديث فيها، لكنْ اختصارًا فإن المجتمع والأسر أسهما في تفاقمها، كما يقع اللوم على بعض الشباب”.

وأوضح أن المغالاة في المهور أحد الأسباب الرئيسية في تأخير الزواج، كما استنكر تأخير زواج الفتيات إلا بعد إكمالهن الدراسة، وقال “لا أعرف في أي مذهب ورد هذا؟”.

وعن تبرير البعض ذلك بامتلاكها شهادة تعليمية تساعدها في حال فشل الزواج واحتياجها إلى العمل، حتى شبَّهه البعض بـ”سلاح للمرأة”، قال الصغير “تحمل سلاح ليه؟ هي داخلة حرب؟ المجتمع قائم على الألفة، قال الله {لتسكنوا إليها}، ولم يقل لتحاربوها”.

لماذا يتأخر بعض الشباب عن #الزواج رغم حث النبي ﷺ الشباب عليه؟ وكيف يمكن التشجيع على الزواج؟#أيام_الله #الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/C5rSzkwfK9 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 1, 2023

وأضاف “أيضًا الشاب لماذا لا يتزوج وهو في الجامعة؟”. وعن صعوبة إعالة الشاب نفسه في هذه الفترة، قال الصغير “إذا كان لدى الأب ما يكفيه من الأموال أن يزوج بها ابنه أثناء فترة التعليم، في هذه الحالة يصبح الابن مؤهلًا للزواج”، مطالبًا الآباء بمساعدة أبنائهم ودعمهم للزواج في سن مبكر.

واستشهد الصغير بقول النبي ﷺ (من استطاع منكم الباءة فليتزوج)، وقال “هذا الحديث نتداوله دائمًا ولكن نغفل عن مقدمته، التي جاء فيها (كنا شبابًا فقراء)”. وحسب الحديث الشريف كما رواه البخاري ومسلم (كنا مع النبي شبابًا لا نجد شيئًا، فقال لنا النبي: “يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج”).

وأوضح الداعية الإسلامي أن المقصود بـ”الباءة” هو تكاليف الزواج نفسه، وليست المبالغة في مراسم الزواج وخلافه.