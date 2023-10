الاتحاد الأوروبي يحض غوغل على مكافحة “المعلومات المضللة” على يوتيوب عقب طوفان الأقصى

واصل الاتحاد الأوروبي ضغوطه على مواقع التواصل الاجتماعي من أجل مواجهة المحتوى الذي يعتبره “غير قانوني ومضللا”، مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين في قطاع غزة.

ووجه المفوّض الأوروبي للشؤون الرقمية تييري بريتون، الجمعة، رسالة إلى شركة “ألفابيت” المالكة لغوغل للانتباه “لأي محتوى غير قانوني ومعلومات مضللة” محتملة على منصة يوتيوب التابعة لها.

وفي أحدث رسائله إلى الرؤساء التنفيذيين لشركات التكنولوجيا التي شملت تبادلا كلاميا مع إيلون ماسك على منصة إكس، توجه بريتون برسالة إلى الرئيس التنفيذي لشركة “ألفابيت” سوندار بيتشاي.

وكتب المفوّض الأوروبي في رسالته “في أعقاب الأعمال الإرهابية التي نفذتها حماس ضد إسرائيل، نشهد موجة من المحتوى غير القانوني والمعلومات المضللة التي يتم نشرها في الاتحاد الأوروبي عبر منصات معينة”.

