دور نشر بارزة تنسحب من معرض فرانكفورت للكتاب عقب إلغائه تكريم كاتبة فلسطينية

جاء ذلك ردا على إعلان المعرض دعمه للاحتلال الإسرائيلي في حربه ضد غزة

أعلن عدد من دور النشر الانسحاب من معرض فرانكفورت الدولي للكتاب، بسبب إعلانه دعم إسرائيل. وجاء ذلك عقب إلغاء تكريم كان مقررًا على برنامج المعرض للروائية الفلسطينية عدنية شبلي.

“تفصيل ثانوي”

وكان من المفترض أن تحصل الكاتبة على جائزة (ليبراتور) عن روايتها “تفصيل ثانوي” المقدَّمة من جمعية ليتبروم ، التي تُمنح لأعمال الكاتبات من دول جنوب العالم، في 20 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وحظيت رواية “تفصيل ثانوي” بإشادة كبيرة من النقاد، ولكنْ انتقدها البعض أيضًا للزعم باستخدامها “عبارات معادية للسامية”.

وجاءت الرواية في قالب درامي، ولا تشمل تفاصيل سياسية مباشرة، وتدور في زمنين منفصلين، إذ تحكي قصة فتاة فلسطينية من النقب يغتصبها جنود إسرائيليون بعد عام واحد من النكبة الفلسطينية، بينما تحاول فتاة أخرى بعد نصف قرن البحث عن وقائع الجريمة الأولى. وتؤرخ الرواية للمعاناة الفلسطينية بدءًا من التهجير في زمن النكبة وحتى المنع من التنقل بين مناطق الأراضي الفلسطينية.

وقال مدير معرض فرانكفورت للكتاب يورجن بوس “يتم اختيار الفائز من قِبل لجنة تحكيم مستقلة. وإن جمعية ليتبروم هي المنظمة المنفذة والمسؤولة مسؤولية كاملة عن محتوى حفل توزيع الجوائز. وفي ضوء الهجوم الإرهابي على إسرائيل، ستبحث ليتبروم عن مكان مناسب لتلك الفعالية في وقت ما بعد معرض الكتاب”.

وأضاف “ندين بشدة الإرهاب الهمجي لحماس ضد إسرائيل”، مشددًا في الوقت نفسه على أن المعرض يقف “إلى جانب إسرائيل بتضامن كامل”.

Wir werden jüdische und israelische Stimmen auf der #fbm23 besonders sichtbar machen. Zusätzlich zu den bereits geplanten Events werden wir weitere Bühnenmomente für diese Stimmen schaffen. Die #fbm23 steht mit voller Solidarität an der Seite Israels. https://t.co/E63abnbBzy — FrankfurterBuchmesse (@Book_Fair) October 13, 2023

في المقابل، أعلنت دار “عصير الكتب” الشهيرة انسحابها من المشاركة في معرض فرانكفورت للكتاب بعد إعلانه دعمه للاحتلال الإسرائيلي في حربه ضد غزة، وأعربت عن دعمها الكامل لأهالي فلسطين وقضيتهم العادلة.

وقالت في منشور آخر “يمكنهم حجب الجائزة لكن لا يمكنهم حجب النور عن قضيتنا العادلة. ندعوكم للاحتفاء معنا بالكاتبة عدنية شبلي، ومشاركة هذا المنشور على أوسع نطاق تقديرًا ودعمًا لها”.

كما أعلنت هيئة الشارقة للكتاب في بيان رسمي انسحابها من معرض فرانكفورت لهذا العام، لتأييد دور الثقافة والكتب لتشجيع الحوار والتفاهم بين الناس، وأضافت “نحن نعتقد أن هذا الدور أصبح أكثر أهمية الآن من أي وقت مضى”.

ومن القاهرة، أعلن اتحاد الناشرين العرب انسحابه من المشاركة في المعرض، وقال في بيان “في ضوء موقف معرض فرانكفورت الدولي للكتاب المنحاز وغير العادل تجاه الأحداث المأساوية التي تشهدها المنطقة، والتصريحات الصادرة في هذا الشأن، فقد قرر اتحاد الناشرين العرب سحب مشاركته في المعرض”.

جدير بالذكر أن الحكومة الألمانية أصدرت أخيرًا تعليمات في مدارس العاصمة برلين، تقضي بحظر أي رموز فلسطينية، وعلى رأسها الكوفية وخريطة وعلم فلسطين، وكذلك حمل أي من الرموز الفلسطينية على الملابس والحقائب، أو القيام بالإيماءات والتعبير عن الرأي الذي يشكل تأييدًا أو يمكن منه فهم الموافقة على الهجمات ضد إسرائيل أو دعم المنظمات التي تنفذها، مثل حماس أو حزب الله، مع التهديد باتخاذ تدابير عقابية بحق المخالفين من التلاميذ والتلميذات.

كما حظرت الشرطة الألمانية للمرة الثانية مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين في العاصمة برلين، وبررت هذا الحظر بأن المظاهرة تُمثل خطرًا على النظام العام، ويتخللها تحريض وهتافات معادية للسامية وتمجيد للعنف، حسب زعمها.