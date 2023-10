إكسبو 2023.. أمير قطر يفتتح أول معرض دولي للبستنة في الشرق الأوسط (فيديو)

افتتح أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الاثنين، المعرض الدولي “إكسبو قطر 2023” للبستنة، تحت شعار “صحراء خضراء.. بيئة أفضل”، وذلك في موقع المعرض في حديقة البدع بالعاصمة الدوحة.

وشارك في الافتتاح كل من رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ورئيس أوزبكستان شوكت ميرضيائيف، ورئيس جيبوتي إسماعيل عمر جيله، ورئيسة تنزانيا سامية صولوحو، بالإضافة إلى رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني، ورئيس الوزراء اليمني معين عبد الملك سعيد، ورئيس وزراء رواندا إدوارد نجيرينتي.

وألقى رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني كلمة الافتتاح، وقال إن احتضان قطر معرض إكسبو 2023 الدوحة، ينسجم مع التزاماتها في التنمية المستدامة وطنيًّا ودوليًّا.

ويُعَد معرض إكسبو قطر 2023 للبستنة، أول معرض دولي للبستنة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويستمر مدة 6 أشهر.

وتشارك في المعرض نحو 80 دولة وهيئة ومنظمة غير حكومية وخبراء دوليون، بالإضافة إلى شركات من القطاع الخاص وجامعات ومختبرات بحث، وذلك بهدف تطوير آليات ووسائل تدعم القطاع الزراعي في المناطق الصحراوية، وتكرس استخدام التقنيات الحديثة لاستدامة الموارد.

ومن المتوقع أن يستقبل المعرض 3 ملايين زائر خلال هذه المدة، كما يتضمن المعرض فعاليات وتظاهرات كبرى وورشًا لابتكار حلول على الصعيد العالمي لمشكلات التصحر والتغير المناخي وتحديات الاستدامة.

ويعمل المعرض الدولي على الدمج بين التقاليد والتكنولوجيا الحديثة في الزراعة، للوصول إلى استخدام متوازن للموارد لإنتاج غذاء مستدام لسكان العالم.

