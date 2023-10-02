لبنان.. حكم نهائي ببراءة زوج نانسي عجرم من تهمة القتل

أثارت القضية جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد الإفراج عن فادي الهاشم

برأت محكمة لبنانية فادي الهاشم، زوج المغنية نانسي عجرم، نهائيًّا من تهمة القتل في قضية تعود إلى عام 2020.

وذكرت مصادر لبنانية، الاثنين، أن محكمة التمييز الجزائية برأت الهاشم في القضية المتعلقة بقتله رجلًا تسلل ملثمًا إلى منزله في منطقة كسروان، شمالي بيروت، بهدف السرقة.

ورأى الحكم أن فعل الهاشم يُصنَّف في إطار “الدفاع المشروع عن النفس”.

وتعود القضية إلى يناير/كانون الثاني 2020، عندما تسلل رجل سوري يدعى محمد موسى إلى منزل المغنية نانسي عجرم وزوجها فادي الهاشم، وهو ملثم ويحمل مسدسًا.

ووصل موسى إلى الغرفة المخصَّصة لنوم البنات الثلاث، وهدَّد الزوج بقتله وقتل أسرته إن لم يرشده إلى خزانة الأموال والمجوهرات، فسارع الهاشم إلى إحضار مسدسه، وأطلق النار على المهاجم وأرداه بـ18 رصاصة.

وفي شهر نوفمبر/تشرين الثاني من العام نفسه، وجَّه القضاء اللبناني إلى فادي الهاشم تهمة القتل عمدًا في حالة دفاع مشروع عن النفس.

وأثارت القضية جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب الإفراج عن زوج نانسي عجرم، بعد يومين من القبض عليه ومنعه من السفر.

ونقلت وسائل إعلام عن ذوي القتيل أنه كان يعمل لدى الأسرة، وكان يطالب بمستحقات مالية لديهم لم يحصل عليها، وأن ذلك دفعه إلى التلويح باستخدام القوة للحصول على مستحقاته.

كما شككت تقارير في رواية أسرة نانسي عجرم، واتهمتها بتعديل مقاطع الفيديو الملتقطة بكاميرات المراقبة.