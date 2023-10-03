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مصر.. حريق بأحد الأسواق في السيدة زينب يخلّف خسائر بالملايين (فيديو)

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3/10/2023-|آخر تحديث: 3/10/202310:59 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

اندلع حريق، الثلاثاء، في سوق تجاري بمنطقة السيدة زينب في العاصمة المصرية القاهرة، والتهم محلات وأكشاك بائعين.

وأسفر الحادث، وفقًا لوسائل إعلام محلية، عن إصابة 4 أشخاص بالاختناق، فضلًا عن احتراق 12 محلًّا تجاريًّا داخل عمارة من 3 طوابق.

وحاول الأهالي إخماد الحريق الذي اندلع عقب أذان الفجر، لكن النيران اشتعلت بمحيط المكان ولم تكن هناك قدرة على إخمادها، حتى تمكنت قوات الحماية المدنية بالسيطرة عليه بالدفع بـ8 سيارات مخصَّصة لذلك.

وقالت صحيفة “المصري اليوم” المحلية إن التحريات الأولية كشف عن خسائر بملايين الجنيهات لأصحاب المحال التجارية.

وأضافت أن سبب الحريق الذي تمت السيطرة عليه ولم يمتد إلى مسجد السيدة زينب والعقارات المجاورة هو “تماس كهربائي”.

والحرائق التي غالبًا ما تنجم عن تماس كهربائي ليست نادرة الحدوث في مصر التي يقطنها 105 ملايين نسمة، حيث تعاني البنى التحتية من التهالك وضعف الصيانة.

ففي أغسطس/آب 2022، أدى حريق عرضي إلى مصرع 41 شخصًا داخل كنيسة في شارع بحي شعبي في القاهرة، مما أثار جدلًا بشأن البنية التحتية ومدى سرعة استجابة رجال الإطفاء.

وفي مارس/آذار 2021، قُتل 20 شخصًا على الأقل جرّاء حريق في مصنع للنسيج بالضواحي الشرقية للقاهرة.

وفي عام 2020، تسبب حريقان بمستشفيين في مصرع 14 فردًا.

المصدر : الجزيرة مباشر