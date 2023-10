3 علماء يحصدون جائزة نوبل للفيزياء عن دورهم في استكشاف عالم الإلكترونات

فاز الفرنسي بيار أغوستيني والمجري النمساوي فيرينس كراوس والفرنسية السويدية آن لويلييه، اليوم الثلاثاء، بجائزة نوبل للفيزياء، لأبحاثهم المتعلقة بأدوات لاستكشاف الإلكترونات داخل الذرات والجزيئات.

وقالت لجنة التحكيم إن الباحثين الثلاثة مُنحوا الجائزة تقديرًا “لطرقهم التجريبية التي تولّد ومضات ضوئية بأتوثانية (جزء من مليار مليار من الثانية) لدراسة ديناميكيات الإلكترون في المادة”.

وأوضح أعضاء اللجنة أن “الأتوثانية قصيرة جدًّا لدرجة أنّ ثمّة عددًا منها في كل ثانية يوازي عدد الثواني التي مرت منذ نشأة الكون”.

ولفتت اللجنة إلى أن الباحثين الثلاثة “أثبتوا طريقة لإنشاء ومضات قصيرة للغاية من الضوء يمكن استخدامها لقياس العمليات السريعة التي تتحرك فيها الإلكترونات أو تُغير الطاقة”.

وأشارت إلى أن “مساهمات الفائزين مكّنت من التحقيق في عمليات كانت سريعة للغاية وكان من المستحيل متابعتها في السابق”.

وأغوستيني أستاذ بجامعة ولاية أوهايو في الولايات المتحدة، أما كراوس فيشغل منصب مدير في معهد ماكس بلانك في ألمانيا.

أما لويلييه، وهي المرأة الخامسة التي تفوز بجائزة نوبل في الفيزياء منذ عام 1901، فتعمل أستاذة في جامعة لوند في السويد.

وقالت لويلييه للصحفيين إنها كانت تعطي حصة تدريس جامعية عندما تلقت مكالمة هاتفية من الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم، وكان “من الصعب” عليها إنهاء الحصة.

وأضافت “أنا متأثرة للغاية، ليس هناك الكثير من النساء اللواتي يحصلن على هذه الجائزة، لذا فهي مميزة للغاية”.

