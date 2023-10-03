3 علماء يحصدون جائزة نوبل للفيزياء عن دورهم في استكشاف عالم الإلكترونات

آن لويلييه هي خامس امرأة تفوز بجائزة نوبل في الفيزياء منذ عام 1901

فاز الفرنسي بيار أغوستيني والمجري النمساوي فيرينس كراوس والفرنسية السويدية آن لويلييه، اليوم الثلاثاء، بجائزة نوبل للفيزياء، لأبحاثهم المتعلقة بأدوات لاستكشاف الإلكترونات داخل الذرات والجزيئات.

وقالت لجنة التحكيم إن الباحثين الثلاثة مُنحوا الجائزة تقديرًا “لطرقهم التجريبية التي تولّد ومضات ضوئية بأتوثانية (جزء من مليار مليار من الثانية) لدراسة ديناميكيات الإلكترون في المادة”.

وأوضح أعضاء اللجنة أن “الأتوثانية قصيرة جدًّا لدرجة أنّ ثمّة عددًا منها في كل ثانية يوازي عدد الثواني التي مرت منذ نشأة الكون”.

ولفتت اللجنة إلى أن الباحثين الثلاثة “أثبتوا طريقة لإنشاء ومضات قصيرة للغاية من الضوء يمكن استخدامها لقياس العمليات السريعة التي تتحرك فيها الإلكترونات أو تُغير الطاقة”.

وأشارت إلى أن “مساهمات الفائزين مكّنت من التحقيق في عمليات كانت سريعة للغاية وكان من المستحيل متابعتها في السابق”.

وأغوستيني أستاذ بجامعة ولاية أوهايو في الولايات المتحدة، أما كراوس فيشغل منصب مدير في معهد ماكس بلانك في ألمانيا.

خامسة امرأة تفوز بالجائزة منذ 1901

أما لويلييه، وهي المرأة الخامسة التي تفوز بجائزة نوبل في الفيزياء منذ عام 1901، فتعمل أستاذة في جامعة لوند في السويد.

وقالت لويلييه للصحفيين إنها كانت تعطي حصة تدريس جامعية عندما تلقت مكالمة هاتفية من الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم، وكان “من الصعب” عليها إنهاء الحصة.

وأضافت “أنا متأثرة للغاية، ليس هناك الكثير من النساء اللواتي يحصلن على هذه الجائزة، لذا فهي مميزة للغاية”.

BREAKING NEWS

The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2023 #NobelPrize in Physics to Pierre Agostini, Ferenc Krausz and Anne L’Huillier “for experimental methods that generate attosecond pulses of light for the study of electron dynamics in matter.” pic.twitter.com/6sPjl1FFzv — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 3, 2023

وفي العام الماضي، فاز آلان أسبيه من فرنسا، وجون كلاوسر من الولايات المتحدة، وأنتون زيلينغر من النمسا بجائزة نوبل للفيزياء، لأبحاثهم في مجال التشابك الكمي، وهو مفهوم رفضه ألبرت أينشتاين في الماضي وشكك في جدواه العلمية.

وسيتقاسم الثلاثي مكافأة مالية تبلغ 11 مليون كرونة سويدية (حوالي مليون دولار)، وسيتسلمون الجائزة من الملك كارل السادس عشر غوستاف في حفل يقام في ستوكهولم في 10 ديسمبر/ كانون الأول، في يوم ذكرى وفاة العالم ألفريد نوبل الذي أنشأ هذه الجوائز من خلال وصيته الأخيرة في آواخر القرن التاسع عشر.

وبعد الفيزياء، تُوزّع جائزة نوبل للكيمياء الأربعاء، وسيتم الإعلان عن الفائزين بجائزتي الآداب والسلام اللتين تحظيان بمتابعة كبيرة يومي الخميس والجمعة على التوالي.

أما جائزة الاقتصاد، التي أنشئت عام 1968، وهي جائزة نوبل الوحيدة التي لم تشملها وصية نوبل عام 1895، فتختتم موسم نوبل لعام 2023 الاثنين القادم.