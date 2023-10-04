أحدهم تونسي الأصل.. نوبل الكيمياء لـ3 علماء عن بحوثهم بشأن الجسيمات النانوية

مُنحت جائزة نوبل في الكيمياء لعام 2023، اليوم الأربعاء في ستوكهولم، إلى منجي الباوندي (فرنسي المولد وتونسي الأصل) ولويس بروس (من الولايات المتحدة) وأليكسي إكيموف (المولود في روسيا).

ويعمل العلماء الثلاثة في الولايات المتحدة الأمريكية بمجال الجسيمات النانوية.

وكافأت اللجنة الباحثين الثلاثة الذين سرَّبت الصحف السويدية أسماءهم، صباح الأربعاء قبل ساعات من الإعلان الرسمي، على “اكتشاف وتطوير النقاط الكمومية، وهي جسيمات نانوية صغيرة جدًّا لدرجة أن حجمها يحدد خصائصها”، حسب الهيئة المسؤولة عن الجائزة.

وقال الأمين العام للأكاديمية الملكية السويدية للعلوم، القائمة على هذه المكافآت، هانس إيليغرين، خلال مؤتمر صحفي، تعليقًا على تسريب أسماء الفائزين “إنه أمر مؤسف جدًّا بطبيعة الحال، ونشعر بعميق الأسف حيال ما حصل”، لكنه أكد أن “المهم أن ذلك لم يؤثر بشيء على توزيع الجوائز”.

وعزا إيليغرين التسريب إلى بيان أُرسل عن طريق الخطأ في هذا الشأن.

ويُعَد تسريب أسماء الفائزين بجوائز نوبل أمرًا نادرًا، إذ تحرص لجان الأكاديمية المسؤولة عن اختيار الفائزين على إبقاء مداولاتها سرّية. كذلك تبقى قائمة المرشحين سرّية لمدة 50 عامًا.

وتُستخدم النقاط الكمومية، وهي مكونات صغيرة جدًّا معتمدة في تكنولوجيا النانو، حاليًّا في نشر الضوء عبر أجهزة التلفزيون ومصابيح “ليد” LED، ويمكنها أيضًا توجيه الجراحين عند إزالة أنسجة الأورام، حسب بيان الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم.

ومُنحت جائزة نوبل الكيمياء إلى أليكسي إكيموف (78 عامًا) ولويس بروس (80 عامًا) “لاكتشافهما أن من الممكن تصنيع النقاط الكمومية”، وإلى منجي الباوندي (62 عامًا) الأستاذ في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا “الذي ابتكر طريقة تركيبية تجعل النقاط الكمومية قابلة للاستخدام على نطاق واسع للغاية”.

ويعمل بروس أستاذًا بجامعة كولومبيا في نيويورك، بينما يعمل أليكسي إكيموف، المولود في روسيا، في شركة “نانوكريستلز تكنولوجي”، ومقرها الولايات المتحدة.

وأوضحت الأكاديمية أن الفائزين بجائزة نوبل الكيمياء هذا العام نجحوا في “تطوير جسيمات صغيرة جدًّا لدرجة أن ظواهر كمومية تحدد خصائصها”.

مفاجأة وتشريف

وأوضح منجي الباوندي، المولود في باريس لأبوين من تونس وفرنسا، أنه “متفاجئ” و”متشرف” لفوزه بالجائزة، مشيرًا إلى أنه لم يطّلع على التسريبات بشأن اختياره قبل الإعلان الرسمي.

وقال الباوندي في تصريحات عبر الهاتف خلال المؤتمر الصحفي “لم أكن أعلم (بالتسريبات)، لقد أيقظتني الأكاديمية السويدية من نوم عميق”، لافتًا إلى أنه لم يكن يتوقع هذا الاتصال.

أما لويس بروس، فقد عرف بالتسريبات قبل الإعلان الرسمي عن فوزه بالجائزة العريقة. وقال ردًّا على أسئلة لإذاعة “إس آر” السويدية إنه “سعيد للغاية إذا تأكد هذا النبأ”.

وأضاف “أفضّل التحدث في وقت لاحق خلال الصباح. لم أنهض بعد تمامًا، لكن الأمر شرف كبير بطبيعة الحال”.

وسيتقاسم الثلاثي مكافأة مالية تبلغ 11 مليون كرونة سويدية (نحو مليون دولار)، وسيتسلمون الجائزة من الملك كارل السادس عشر غوستاف، خلال حفل يقام بالعاصمة ستوكهولم في 10 ديسمبر/كانون الأول المقبل، في يوم ذكرى وفاة العالم ألفريد نوبل الذي أنشأ الجوائز من خلال وصيته الأخيرة في أواخر القرن التاسع عشر.