بق الفراش يجبر فرنسا على إغلاق مدارس ومخاوف من تأثيره على استعدادات الأولمبياد (فيديو)

أجبر انتشار بق الفراش السلطات الفرنسية على إغلاق مدرسة في مدينة ليون، والانتقال إلى نظام التعليم عن بعد، كما رُصدت الحشرة في مدرستين أخريين في شمال شرق العاصمة باريس.

وذكرت تقارير إخبارية فرنسية أنه تقرر إغلاق مدرسة (ألبير كامو) في مدينة ليون، وأن حشرة البق رُصدت في مدرستين بضاحية “سين سان دوني”، في حين تتفاقم أزمة الحشرات التي يخشى أن تلقي بظلالها على استضافة فرنسا للألعاب الأولمبية العام المقبل.

وذكرت صحيفة “لو فيغارو” الفرنسية، أن إدارتي المدرستين في ضاحية “سين سان دوني” قامتا بعملية تعقيم بعد رصد “بق الفراش” في سبتمبر/أيلول الماضي.

مكافحة الحشرات

وتمثل أزمة “بق الفراش” قلقا للحكومة مع اتساع رقعتها في العاصمة باريس، إذ يجري رصدها في القطارات ومترو الأنفاق ودور السينما والمستشفيات، مع انتشار عشرات الفيديوهات عنها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتسود مخاوف في فرنسا بين أصحاب المصالح التجارية من أن يؤثر انتشار بق الفراش في استعدادات البلاد لتنظيم الألعاب الأولمبية الصيفية لعام 2024، وقد أكد المتحدث باسم الحكومة الفرنسية أوليفييه فيران، أن الحكومة تعطي الأولوية حاليًّا لمكافحة الحشرات مثلما فعلت في مكافحة وباء كورونا.

وأنحى المتحدث باسم الحكومة الفرنسية باللائمة في انتشار بق الفراش على “تغير المناخ”، مؤكدا أن الحكومة “عازمة على حل المشكلة”.