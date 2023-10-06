بعد تفشيه في فرنسا.. الجزائر: إجراءات وقائية لمنع دخول بق الفراش

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية أنها اتخذت إجراءات “وقائية” لمنع تفشي أي وباء بسبب الحشرات الضارة مثل بقّ الفراش الذي انتشر في باريس حيث تقطن جالية جزائرية كبيرة تتنقل يوميا بين ضفتي البحر المتوسط.

وجاء في بيان وزارة الصحة الذي نشرته عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المحلية أمس الخميس “باشرت وزارة الصحة بالتنسيق مع مختلف السلطات المختصة تفعيل نظام اليقظة الصحية من خلال إصدار مذكرة تتضمن جملة من الإجراءات الوقائية التي يتعين اعتمادها لتفادي انتشار أي تطور وبائي أو أي ضرر آخر ناجم عن الحشرات الضارة مثل البق”.

وأوضح البيان أن الإجراءات تتضمن خاصة “المراقبة الصحية للطائرات والسفن ووسائل النقل البري وتطهيرها ومراقبة تطهير الأمتعة والبضائع المشبوهة التي يحتمل أن تحتوي على حشرات ضارة”.

وتربط بين مطار الجزائر وباريس نحو 10 رحلات يوميا، وذلك لأن أكبر جالية جزائرية في الخارج موجودة فرنسا.

#حشرة_البق_تغزو_فرنسا

بالفيديو : بعد تفشي حشرة "بق الفراش".. الحكومة الفرنسية ستعقد اجتماعا لبحث سبل مواجهته…!!!

تشهد العاصمة الفرنسية باريس انتشار موجة غير مسبوقة من "بق الفراش" في الأماكن العامة وخصوصا في مترو الانفاق وفي القطارات وصالات السينما…!!! pic.twitter.com/nWEH2EXg09 — mohamed mhany (@mohamedmhany) October 5, 2023

وأثار الحديث عن عودة بقّ الفراش في باريس خاصة حالة من الذعر لدى سكان العاصمة الفرنسية بعد الكشف عن رصد حشرات في مدرستين شمال شرقي العاصمة، وإغلاق مدرسة في ليون وانتقالها إلى نظام التعليم عن بعد.

ويأتي هذا الانتشار لـ”بق الفراش” بالمدارس في ظل ما تثيره هذه الحشرات من قلق الحكومة الفرنسية إثر اتساع رقعتها في العاصمة باريس، وصولا إلى القطارات ومترو الأنفاق ودور السينما والمستشفيات.

وقال المتحدث باسم الحكومة الفرنسية أوليفييه فيران، أول أمس الأربعاء، إن الحكومة تعطي الأولوية حاليا لمكافحة الحشرات مثلما فعلت في مكافحة وباء كورونا، مشيرا إلى أن هذا التزايد في باريس جاء بسبب تغير المناخ، وأن السلطات عازمة على حل المشكلة.

ويترافق ذلك مع قلق السكان والتجار في العاصمة من أن تتأثر الألعاب الأولمبية التي ستحتضنها باريس العام المقبل بشكل سلبي جراء انتشار “بق الفراش”، الذي وثق رواد منصات التواصل في فرنسا مشاهد لانتشاره، وسط انتقادات من المعارضة للسلطات الحكومية وتعاطيها مع المشكلة.

وكان عدد من النواب في فرنسا قد أعلنوا الأسبوع الماضي، رفع شكوى ضد صحفي ربط بين انتشار “بق الفراش” في الأماكن العامة، والنظافة الشخصية للاجئين غير النظاميين في فرنسا، ووصفوا تلك التعليقات بأنها “عنصرية”.