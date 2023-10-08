قرى كاملة دُمرت.. ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال أفغانستان إلى أكثر من ألفي قتيل (فيديو)

ارتفعت حصيلة ضحايا زلزال أعقبته هزات ارتدادية في غرب أفغانستان إلى أكثر من ألفي قتيل الأحد، بينما يسابق أفراد الإنقاذ الزمن للعثور على ناجين تحت الركام في قرى سُويت بالأرض.

وهز زلزال، السبت، بلغت قوته 6.3 درجات وأعقبته 8 هزات ارتدادية قوية، مناطق يصعب الوصول إليها تقع على بعد 30 كيلومترًا شمال غرب عاصمة الولاية هرات، مما أدى إلى انهيار منازل ريفية بينما هرع السكان للنزول إلى الشوارع.

وقال الملا جانان سائق، المتحدث باسم وزارة الدولة لشؤون الكوارث الطبيعية في حكومة طالبان المؤقتة، في تصريح صحفي، اليوم الأحد، إن 2053 شخصًا فقدوا أرواحهم وأصيب 9240 بجروح جراء الزلازل.

وأوضح سائق أن معظم الضحايا سقطوا في 13 قرية تابعة لمنطقة زندجان، مشيرًا إلى دمار 1320 منزلًا.

كما أكد عبد الواحد ريان، المتحدث باسم وزارة الثقافة والإعلام في حكومة طالبان، ارتفاع حصيلة قتلى الزلازل إلى أكثر من ألفي شخص، ودمار 6 قرى، مع مئات القابعين تحت الأنقاض.

وفي وقت سابق، أطلق حاكم هرات نور أحمد إسلام جار، نداء استغاثة إلى المجتمع الدولي لتقديم مساعدات عاجلة لضحايا الزلازل، مؤكدًا أن المنطقة بحاجة ماسة إلى الأدوية والمساعدات الغذائية.

وضربت، السبت، ولاية هرات غربي أفغانستان على الحدود مع إيران، سلسلة زلازل بقوة 6.3 و5.5 و4.7 و6.3 و5.9 و4.6 و4.8 و4.9 درجات على التوالي بفارق زمني، حسب هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية (USGS).

ومع حلول ليلة السبت في قرية ساربولاند الواقعة بمنطقة زندي جان، شوهدت عشرات المنازل المدمَّرة قرب مركز الزلازل التي هزت المنطقة أكثر من 5 ساعات.

وبينما عمل الرجال على جرف الحجارة بعد انهيار المباني، انتظرت النساء والأطفال في العراء.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية أن أكثر من 600 منزل دُمرت أو تضررت جزئيًّا في أنحاء 12 قرية على الأقل في ولاية هرات مع تأثّر نحو 4200 شخص.

وقال أحد السكان ويدعى بشير أحمد (42 عامًا) “انهارت جميع المنازل في أول هزة. دُفن الأشخاص الذين كانوا داخل المنازل. هناك عائلات لم نسمع أي أخبار منها”.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، السبت، من أنه “يُتوقع ارتفاع عدد الضحايا بينما تتواصل عمليات البحث والإنقاذ”.

وأفادت مصادر حكومية ومحلية من ولاية ‎هرات غربي ‎أفغانستان بأن 500 شخص قُتلوا وأصيب 750 آخرون جراء الزلزال.

ونقلت وكالة باختر -وهي وكالة حكومية في أفغانستان- عن الهلال الأحمر الأفغاني أن 12 قرية دُمرت بالكامل في منطقتي غوريان وزندة جان بولاية هرات.

وطالبت الحكومة الأفغانية جميع الدوائر والمؤسسات بالتوجه فورًا إلى ساحة الزلزال، وتقديم مساعدات للمتضررين جراء الحادث الأليم.

وتعمل فرق الإنقاذ، منذ أمس السبت، على إخراج عالقين من تحت الركام والأحياء المدمرة والمنازل في القرى التي دُمرت في الولاية جراء الزلزال، كما وجَّه سكان المنطقة نداء استغاثة لتقديم المساعدات وإنقاذ العالقين وانتشال الجثث.

وتتعرض أفغانستان بشكل متكرر للزلازل، خصوصًا في سلسلة جبال هندو كوش، التي تقع بالقرب من تقاطع الصفائح التكتونية الأوراسية والهندية.

وفي يونيو/حزيران 2022، قُتل أكثر من ألف شخص وشُرّد عشرات الآلاف عندما ضرب زلزال بقوة 5.9 درجات إقليم باكتيكا الفقير، وتسبب في أكبر حصيلة قتلى بأفغانستان منذ نحو ربع قرن.