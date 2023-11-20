ندى الجبري.. فتاة فلسطينية تواجه معاناة الحرب والنزوح في غزة بالغناء (فيديو)

ندى الجبري فتاة فلسطينية تبلغ من العمر 17 عامًا من سكان مدينة غزة اضطرت للنزوح إلى الجنوب بسبب استمرار القصف الإسرائيلي الذي طال مناطق الشمال جميعها.

قررت ندى التغلب على آلام الحرب ومعاناة النزوح بالغناء حيث تملك صوتًا جميلًا قررت أن تستغله خلال الحرب في الغناء لغزة من داخل أحد مخيمات النزوح.

ويعيش سكان غزة أوضاعًا صعبة في ظل الحرب الإسرائيلية الدائرة على القطاع بعد انطلاق معركة “طوفان الأقصى” في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي لليوم الـ44 شن حرب مدمرة على غزة، وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، مساء الأحد، ارتفاع حصيلة الشهداء جراء الحرب إلى أكثر من 13 ألفًا، بينهم أكثر من 5500 طفل، و3500 امرأة.

وقال المكتب، في بيان، إن عدد الإصابات زاد عن 30 ألف إصابة، أكثر من 75% منها من الأطفال والنساء.